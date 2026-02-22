Real Madrid, che bordata da Laporta: "Per una volta che non regalano loro un rigore..."

Nel pieno del clima elettorale, nel periodo che separa Joan Laporta dalla possibile ricandidatura a presidente del Barcellona, proprio l'ex numero uno blaugrana è stato intercettato nei pressi dello stadio Camp Nou per la gara col Levante dai media presenti: "Stiamo andando bene. Riceviamo molte manifestazioni di gratitudine e persone che ci sostengono con la propria firma. Altri dicono che ci voteranno il giorno 15. Siamo soddisfatti di come sta procedendo questa fase, che è ancora quella dei pre-candidati. Siamo contenti dell'organizzazione della campagna e della risposta dei soci".

Un commento invece sul lavoro di Flick al Barcellona: "È molto concentrato sull'obiettivo di battere il Levante e portarci al primo posto dopo la sconfitta del Real Madrid. Dobbiamo continuare a fare punti; oggi è una partita molto importante e loro lo sanno. Hanno avuto una settimana libera per ritrovarsi calcisticamente; lo stesso accadrà la prossima, e vedremo se riusciremo a prenderci il primato". A proposito della rivalità di sempre con il Real Madrid e la lotta per il titolo: "Dobbiamo mantenere un livello molto alto per vincere la Liga", ha spiegato Laporta. "Qualsiasi squadra può batterti se non giochi con la mentalità e l'intensità adeguate e se non affronti ogni partita come se fosse una finale. Non esistono partite facili e oggi lo vedremo. Il Levante è penultimo, ma ha giocatori capaci di rompere gli equilibri".

Ha sorpreso invece la posizione riguardo al VAR e le polemiche sul Real Madrid: "Ieri c'è stato un rigore per cui hanno dovuto revocare il cartellino giallo a Budimir, era un episodio da VAR. Al Real Madrid hanno fischiato migliaia di rigori come quelli. E il gol non era affatto in fuorigioco: non vedo dove sia il problema. Per una volta che non regalano loro un rigore per un 'tuffo' di qualcuno dei loro, farebbero meglio a non lamentarsi", la frecciata velenosa. "È stato tutto chiarissimo e hanno perso perché non esistono partite facili. L'Osasuna gioca sempre meglio. Ci aspettavamo che avessero problemi a Pamplona; proprio per questo non dobbiamo pensare che la sfida contro il Levante sia semplice".