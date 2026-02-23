Laporta e il rapporto con Messi: "Teso, purtroppo. C'è stato un episodio a Parigi..."

Il presidente del Barcellona Joan Laporta ammette che il suo rapporto con l'icona assoluta blaugrana Lionel Messi è diventato "teso" in seguito al sofferto addio del 2021. Fu durante quell'estate che, a causa delle pesanti difficoltà finanziarie che colpirono i blaugrana, Messi fu costretto a dire addio alla Catalogna.

L'increscioso episodio di Parigi: Messi e Laporta non si salutano

Il Barcellona, non disponendo dei fondi per formalizzare il rinnovo, aveva inizialmente sperato che Messi accettasse di giocare gratuitamente mentre si cercavano nuove soluzioni. L'argentino si trasferì invece al Paris Saint-Germain a parametro zero, tra le lacrime di un'emozionante conferenza stampa d'addio, e ancora oggi fatica a perdonare chi lo ha costretto a recidere il legame professionale con il club che lo ha reso una superstar globale.

Da allora Messi e Laporta si sono incrociati nuovamente, ma l'atmosfera durante questi incontri è rimasta glaciale. Lo stesso presidente lo ha ammesso ai microfoni di Catalunya Radio, raccontando un sorprendente "snobbata" avvenuta durante la più prestigiosa delle cerimonie di premiazione: "Il rapporto con Messi non è più quello di una volta. C'è stato anche un episodio durante la cerimonia del Pallone d'Oro: sono andato a salutarlo, ma lui ha ritenuto che non dovessimo parlarci. Da allora c'è stato un piccolo riavvicinamento, e spero che questo possa continuare in futuro. Il rapporto è teso, ma resta una leggenda del Barcellona".