Real, Arbeloa risponde a Laporta: "Uno scandalo che il caso Negreira sia ancora irrisolto"

La frecciatina di Laporta ha generato dibattito. Il presidente del Barcellona aveva commentato così le proteste del Real Madrid sull'arbitro nel corso del match poi perso contro l'Osasuna: "Ieri c'è stato un rigore per cui hanno dovuto revocare il cartellino giallo a Budimir, era un episodio da VAR. Al Real Madrid hanno fischiato migliaia di rigori come quelli. E il gol non era affatto in fuorigioco: non vedo dove sia il problema. Per una volta che non regalano loro un rigore per un 'tuffo' di qualcuno dei loro, farebbero meglio a non lamentarsi".

Pronta la replica del tecnico del Real Madrid Alvaro Arbeloa oggi in conferenza stampa: "Non commenterò le dichiarazioni del candidato Laporta. Per me, lo scandalo più grande rimane il fatto che, a tre anni dal caso Negreira, il più grave nella storia del calcio spagnolo, rimanga ancora irrisolto".