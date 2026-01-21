Barcellona, nuovo problema muscolare per Pedri. Dovrà restare fermo alcune settimane
Il Barcellona potrebbe dover fare a meno del centrocampista Pedri per alcune settimane. Il giocatore infatti è stato costretto a uscire dopo un’ora di gioco nella sfida contro lo Slavia Praga, terminata 4-2 per i blaugrana, di Champions League a causa di un problema fisico che inizialmente sembrava più grave visto che Pedri si era accasciato a terra stringendosi la testa fra le mani.
Secondo i primi esami però, riporta il Mundo Deportivo, l’infortunio muscolare sembrerebbe di entità minore, anche per via dell’immediata sostituzione, con Pedri che dovrebbe restare fermo per alcune settimane. Fra domani e dopodomani il classe 2002 si sottoporrà a esami specifici per capire esattamente il tipo di problema e fissare la tabella per il rientro in campo.
Un infortunio non nuovo per Pedri che in questa stagione ha saltato cinque partite in totale - due in Champions League e tre in Liga - quattro a causa di uno strappo muscolare e l'altra per un problema al polpaccio.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.