"Ti rivogliamo": altro che Tudor, appello dei tifosi a Pochettino per un ritorno al Tottenham

I tifosi del Tottenham non lo hanno dimenticato. Diretti a Madrid per assistere all'andata degli ottavi di Champions League contro l'Atletico Madrid, i sostenitori degli Spurs si sono ritrovati incredibilmente sullo stesso volo dell'amato ex allenatore Mauricio Pochettino. Il tecnico argentino è stato accolto dai cori dei fan mentre si imbarcava sull'aereo diretto in Spagna: "He's magic, you know... Mauricio Pochettino", i canti dedicati.

Mauricio Pochettino feeling the love from the Spurs fans on a flight from London to Madrid ahead of Spurs' Champions League clash between Spurs and Atletico Madrid! 🤍✈️ pic.twitter.com/mCVM8JKbXx — Sky Sports Football (@SkyFootball) March 10, 2026

Pochettino siederà sulle tribune dello stadio Wanda Metropolitano come ospite speciale dell'Atletico. I filmati girati a bordo dell'aereo mostrano l'allenatore omaggiato dai cori prima di voltarsi per salutare i tifosi. Nel video si sentono chiaramente i sostenitori implorarlo di tornare al club per un secondo mandato in panchina: "Ti rivogliamo", una dichiarazione nitida ai microfoni. Pochettino ha trascorso 5 anni sulla panchina del Tottenham, tra 2014 e 2019, vincendo 160 delle sue 293 partite.

Il futuro, tra USA e un possibile ritorno a Londra

Il tecnico 54enne è attualmente commissario tecnico degli Stati Uniti e così dovrebbe rimanere in occasione dei Mondiali di questa estate. Nominato nel settembre 2024, il suo contratto scadrà al termine del torneo e questo alimenta i rumors su un suo possibile ritorno al Tottenham. Anche il contratto di Igor Tudor scadrà a fine stagione e l'idea di riabbracciare colui che portò gli Spurs in finale di Champions League nel 2019 sembra riportare il sorriso ad una piazza totalmente demotivata e delusa.

Spurs in crisi nera

Il Tottenham sta attraversando un momento drammatico: Tudor sta ancora aspettando la sua prima vittoria, avendo perso tutte e tre le partite da quando ha sostituito Thomas Frank il mese scorso. La squadra si trova ora a un solo punto dalla zona retrocessione in Premier League e rischia la prima caduta in Championship dopo 49 anni.