Real Madrid senza due big, Guardiola ride: il Manchester City ritrova pure Haaland

Erling Haaland dovrebbe essere pronto per l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid, dopo essere tornato ad allenarsi in data odierna. L'attaccante norvegese non aveva partecipato alla trasferta di sabato per gli ottavi di FA Cup contro il Newcastle, figurando in tribuna, ma Pep Guardiola ha ponderato a fondo la decisione per riaverlo in tempo e di nuovo in forma dal primo minuto per il suo Manchester City nel primo incrocio europeo contro Arbeloa.

È stata la seconda assenza per Haaland in tre partite, dopo aver saltato anche la vittoria in Premier League contro il Leeds del weekend precedente per una contusione. Ma il bomber 25enne è stato fotografato nuovamente a lavoro presso il centro di allenamento del City prima della partenza della squadra verso Madrid, dove domani sera sfideranno i blancos. "Non pensavo di farlo giocare a Newcastle e preferisco che si alleni per ritrovare il ritmo", ha spiegato Guardiola riguardo l'assenza del centravanti al St James' Park. "Dopo un infortunio, quando si ferma, fatica sempre un po' a ritrovare la sua vera velocità di punta".

Ci sono altre notizie positive per il City. Anche Mateo Kovacic è stato pizzicato in allenamento: il centrocampista croato ha collezionato solo 2 presenze in stagione a causa di un infortunio alla caviglia, ma Guardiola spera di poterlo schierare prima della fine del campionato. Guai grossi invece per il Real Madrid, senza Kylian Mbappé e pure Jude Bellingham: entrambi sono alle prese con i rispettivi infortuni e salteranno il match.