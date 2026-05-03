Ufficiale Barcellona, primo contratto da professionista per il gioiellino Abarkane

Il Barcellona guarda avanti e continua a investire sui gioielli della Masia. Il club catalano ha ufficializzato la firma del primo contratto da professionista per Ahmed Abarkane, considerato uno dei prospetti più interessanti della generazione 2010.

Nato a Olot e di origini marocchine, il classe 2010 si è messo in luce per un profilo completo e moderno. Mancino, capace di ricoprire più ruoli – dal terzino sinistro all’esterno fino alla trequarti – Abarkane ha impressionato per velocità, potenza e qualità tecnica. Arrivato dal Girona con un accordo iniziale fino al 2024, ha già avuto modo di esordire in stagione con la squadra riserve blaugrana.

In casa Barça questo rinnovo viene visto come una mossa strategica in ottica futura. Alcuni osservatori lo paragonano ad Alejandro Balde per la capacità di rompere le linee difensive, ma il giovane si distingue anche per una versatilità che lo rende particolarmente prezioso. Nel suo percorso internazionale, Abarkane ha già indossato la maglia del Marocco Under 15, prima di debuttare recentemente con la Spagna Under 16. Segnali importanti per un talento che in Catalogna viene già indicato come uno dei possibili volti del futuro del club.