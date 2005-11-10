Lione, accettate le dimissioni di Fonseca: lo Sporting lo pagherà 5 milioni. Panchina a Maciel

Era nell'aria, ora è ufficiale: Paulo Fonseca ha informato la dirigenza del Lione della propria volontà di rassegnare le dimissioni per accettare l'offerta dello Sporting Portugal, club a cui è particolarmente legato e pronto a versare una penale da 5 milioni di euro per liberarlo. Preso atto della decisione del tecnico portoghese — accolta con profondo rammarico e disappunto per via della tempistica a stagione in corso —, il club francese ha ritenuto inopportuno proseguire un rapporto privo delle necessarie garanzie di totale impegno, avviando immediatamente la ricerca del nuovo allenatore.

Nel frattempo, la guida tecnica della prima squadra è stata affidata ad interim a Jorge Maciel, che rimarrà in panchina fino alla prossima sosta per le nazionali. Il traghettatore dirigerà il gruppo già a partire dalla sfida di Europa League contro la Real Sociedad, per poi guidare i compagni nel successivo impegno di campionato sul campo del Brest, mentre la dirigenza lavora a un profilo di continuità in grado di portare avanti i principi e l'ambizioso progetto sportivo sviluppato negli ultimi mesi.

L'Olympique Lione ha infine voluto congedare l'ex allenatore con una nota di ringraziamento per la dedizione, il rigore e il lavoro svolto dal suo arrivo a oggi, augurandogli il meglio per il prosieguo della sua carriera professionale.