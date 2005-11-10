Yamal miglior marcatore teenager della Champions di tutti i tempi: superato anche Mbappè

Lamine Yamal ha scritto un'altra pagina di storia del calcio europeo martedì sera, superando Kylian Mbappé e diventando il miglior marcatore teenager di tutti i tempi in Champions League. All'età di 19 anni e 113 giorni, il prodigio catalano ha approfittato di un errore della difesa avversaria per sbloccare il punteggio al settimo minuto al Spotify Camp Nou, trafiggendo il portiere dell'Aston Villa Zion Suzuki con una splendida traiettoria a rientrare per la sua quattordicesima rete nella competizione in sole 37 presenze.

La marcatura storica ha permesso all'attaccante blaugrana di staccare il precedente record Under-20 detenuto dal fuoriclasse del Real Madrid, rimasto quota 13 gol prima di compiere vent'anni e poi salito fino agli attuali 72 centri nel massimo torneo continentale.

Il sigillo d'autore firmato da Yamal ha spianato la strada a una prestazione d'autorità da parte dei campioni di Spagna in carica, arricchita nel prosieguo del match dalla doppietta di Raphinha che ha fissato il risultato sul definitivo e rotondo 3-0.