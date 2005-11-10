Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
TMW

La storia di Owono: dietro alla tragedia, un portiere mai espulso. Che gioca per salvare la famiglia

TMW
Giacomo Iacobellis
autore
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 11:30Calcio estero
04.11.2026 11:30Calcio estero
Fonti preferite
Dall'infanzia in Guinea Equatoriale al sogno di garantire un futuro migliore alla propria famiglia: il ritratto di Jesús Owono, detto Chus.
Foto

C’è una storia che comincia lontano dai campi della Liga, a Bata, in Guinea Equatoriale, e attraversa il mare per arrivare nei Paesi Baschi. Jesús Lázaro Owono Ngua, per tutti Chus, nasce il 1° marzo 2001 e si trasferisce in Spagna con la famiglia quando ha appena otto anni, alla ricerca di un futuro migliore. A San Sebastián impara l'euskera nella scuola Ibai Ikastola e scopre quasi per caso il ruolo che diventerà il suo mestiere: un giorno il portiere della squadra scolastica è infatti assente e lui si mette tra i pali. Comincia così un percorso che passa dall'Antiguoko alla Real Sociedad, dove si forma per quattro anni, prima dell'approdo all'Alavés nel 2016. Nel 2022 debutta in Liga, collezionando venti presenze con la prima squadra.

Il portiere che voleva solo "salvare" la sua famiglia

Ma dietro il calciatore più chiacchierato del momento, in Spagna e non solo, c'è anche un ragazzo che ha sempre sentito il peso e la responsabilità della famiglia. È il maggiore di cinque fratelli e nel 2024 raccontava di sognare un giorno di poter permettere ai genitori di smettere di lavorare e riunire tutti sotto lo stesso tetto. Nel giro della Nazionale della Guinea Equatoriale dal 2019, nel 2025 approda al FC Andorra in prestito, prima di essere acquistato a titolo definitivo nell'estate successiva. A 25 anni sembrava vivere la tappa della propria consacrazione professionale, fino appunto alla tragedia di Tenerife.

Prima di Tenerife-FC Andorra non era mai stato espulso

Il 2 novembre, lo scontro con Jesús de Miguel, attaccante del Tenerife, ha preceduto la morte del calciatore, avvenuta il giorno seguente. Per Owono, alla prima espulsione dopo oltre 4.000 minuti nel calcio professionistico, è cominciato un periodo drammatico. Se l'indagine giudiziaria è un atto dovuto e non equivale a una condanna, il rischio sportivo arriva fino a dodici giornate di squalifica. Sul piano penale, invece, il procuratore di Tenerife ha giudicato molto difficile l'apertura di un processo per un contatto avvenuto durante una normale azione di gioco. Resta, tuttavia, una tragedia che ha cambiato per sempre la vita di due famiglie. Quella di De Miguel e pure quella di Owono, che ha disattivato tutti i suoi profili social e si è chiuso da due giorni nel silenzio.

Articoli correlati

Immagine news 1
Owono sotto indagine dopo la morte di De Miguel: portiere subissato di insulti razzisti
Immagine news 2
Morte De Miguel, Owono linciato via social. Il portiere ha chiuso i suoi account
Immagine news 3
Morte Jesus de Miguel, non solo la squalifica per Owono. Rischia fino a 4 anni di carcere

Altre notizie Calcio estero

Oggi
Immagine news 1
11:41 Calcio estero
Yamal miglior marcatore teenager della Champions di tutti i tempi: superato anche Mbappè
Immagine news 2
11:30 Calcio esteroTMW
TMWLa storia di Owono: dietro alla tragedia, un portiere mai espulso. Che gioca per salvare la famiglia
Immagine news 3
11:26 Calcio estero
Manchester United, per JJ Gabriel la scelta sembra fatta: il Barcellona rinuncia, futuro Real
Immagine news 4
11:11 Calcio estero
Barcellona, per Rodri fastidio all'ischiotibiale della coscia destra: oggi gli esami
Immagine news 5
10:56 Calcio esteroUfficiale
UfficialeFenerbahçe, scelto l'erede di Kartal: tocca a Emre Belozoglu sedere in panchina
Immagine news 6
10:41 Calcio esteroTMW
TMWRiparte la corsa al taglio di capelli per Frank Ilett: i prossimi 4 impegni del Manchester United
Immagine news 7
10:26 Calcio estero
Troppo tempo per i cambi, l'arbitro lascia il PSG in 8. Furia Luis Enrique: "Una pagliacciata"
Immagine news 8
10:11 Calcio estero
Cibo e palline da tennis sul prato di Old Trafford: l'insolita protesta dei tifosi United di ieri
Immagine editoriale di Ivan Cardia
Attenti a dare per morta l’Inter. Roma: che torto a Manchester, ma Gasp lasci stare Baresi. Il vero errore di De Laurentiis: Napoli non è per i grandi gestori. Galliani-Malagò, quanti colpi bassi
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, fatti sentire. Che disastro Gil Manzano: rigorino allo United, manca il rosso a Maguire
Immagine top news n.1 Mancini, le nomine, l'accordo non rispettato: FIGC, da dove nasce il ribaltone anti-Malagò
Immagine top news n.2 Milan, giallo Chukwueze: nuovi esami, rischia l'operazione e può rientrare in primavera
Immagine top news n.3 Tre indizi fanno una prova, la Roma quest'anno ha un problema con le rimonte subite
Immagine top news n.4 Il Como spende, il Lens vende: due modelli opposti per arrivare in Champions League
Immagine top news n.5 Francesco Farioli all'esame di italiano. Ma la sua carriera difficilmente passerà dalla A
Immagine top news n.6 La Roma fa e poi disfa: serata da incubo a Old Trafford e la classifica non sorride
Immagine top news n.7 L'Inter torna famelica: 3-0 al Feyenoord a Rotterdam. Chivu: "La nostra miglior versione"
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Prima rinato, poi nel baratro: Porto e Lazio saranno decisive per Allegri?
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Dimarco vuole rimanere all'Inter. Ma anche Calhanoglu e Thuram: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 L'emigrante che ha fatto gavetta o il colpo da record: chi al posto di Raimondo?
Immagine news podcast n.3 C'è la fila per Varela. Il Monza riuscirà a tenerlo a gennaio?
Immagine news podcast n.4 Tanto criticato ma senza di lui la Juventus non c'è più. Il paradosso di Locatelli
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Crisi Atalanta, chi ha più colpe? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 De Cosmi: "Questa Lazio è bella e pratica, come quella di Pioli"
Immagine news Altre Notizie n.3 Lorenzo Amoruso: "Fiorentina, mi prendo solo i 3 punti. Vanoli non deve impuntarsi..."
Serie A
Immagine box news Serie A Juventus, McKennie e Alajbegovic in gruppo: allenamento in corso, il punto
Immagine box news Serie A Inter, finalmente Akanji. A Rotterdam anche Barella risponde alle critiche dopo il derby
Immagine box news Serie A La storia di Owono: dietro alla tragedia, un portiere mai espulso. Che gioca per salvare la famiglia
Immagine box news Serie A Gattuso, la Lazio e un futuro da scrivere: le big d'Europa hanno contattato i suoi intermediari
Immagine box news Serie A Frosinone show. Calò è il segreto della macchina perfetta di Alvini
Immagine box news Serie A Juventus, non solo Balogun e Sesko. Riflettori anche su altri due profili: la situazione
Serie B
Immagine box news Serie B I Pierozzi gemelli anche negli infortuni: i due terzini danno appuntamento al 2027
Immagine box news Serie B Vicenza, Vescovi dopo il rinnovo: "Voglio meritarmi di giocare in questo stadio"
Immagine box news Serie B Insigne sempre più leader della Sampdoria, il retroscena di Henderson lo conferma
Immagine box news Serie B Vavassori protagonista a Palermo: "Da Inzaghi tanti consigli. 15 gol? Conta la Serie A"
Immagine box news Serie B Ingaggio da top e bonus per la A, il contratto principesco di Fredberg alla Sampdoria
Immagine box news Serie B Ascoli, Passeri: "Palermo la squadra più forte, ma non firmo per il pareggio"
Serie C
Immagine box news Serie C Lumezzane, Pesce: "In linea con gli obiettivi. A gennaio niente stravolgimenti"
Immagine box news Serie C Ravenna, in attesa del derby Ronaldinho si allena sulla spiaggia. Col footvolley
Immagine box news Serie C Novellino sul Perugia: "Riusciremo a chiudere questo benedetto closing"
Immagine box news Serie C Febbre Ronaldinho a Ravenna: iniziati i lavori per ampliare il Benelli. Altri 1800 posti in arrivo
Immagine box news Serie C Coppa Italia Serie C, date e orari dei quarti di finale: si gioca l'8 dicembre
Immagine box news Serie C AlbinoLeffe, termina l'avventura di Fabrizio Franchini: risoluzione del contratto
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Porto-Napoli, ultima chiamata per Allegri?
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Manchester United-Roma
Immagine box news Pronostici Pronostico Feyenoord-Inter, nerazzurri a caccia di riscatto
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin: "Conosciamo bene Danimarca e Galles. Cercheremo di vincerle tutte"
Immagine box news Calcio femminile Nations League, l’Italia può sorridere: Danimarca, Islanda e Galles le avversarie
Immagine box news Calcio femminile Oggi il sorteggio della Nations League: la migliore e la peggiore ipotesi per l'Italia
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, Roma a punteggio pieno: la Juventus passa a Firenze, Inter seconda
Immagine box news Calcio femminile I talenti italiani brillano all’estero: primi gol per Dragoni in Inghilterra e Caruso in Spagna
Immagine box news Calcio femminile Serie A femminile, la Juventus passa a Firenze: Redondo e Sylla decisive
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il Modena dei miracoli, nel mito con l'Albania: la storia di Gianni De Biasi
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Grazie Kimi
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
4 novembre 2009, il crocevia del Triplete è Kiev. Milito e Sneijder ribaltano Shevchenko
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, gli indizi della 10ª giornata: i migliori della giornata
Sportissimo
Newsticker
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio