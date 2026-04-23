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Barcellona, stop forzato per Juan Hernández: ha rimediato la rottura del legamento crociato

Barcellona, stop forzato per Juan Hernández: ha rimediato la rottura del legamento crociatoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
Oggi alle 18:39Calcio estero
Simone Lorini

Un pesantissimo infortunio ha rattristato oggi lo spogliatoio del Barcellona: il giovane centrocampista Juan Hernández sarà costretto a stare fermo a lungo, come riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano. Il talento diciottenne avrebbe riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio, problema che richiede almeno sei mesi di stop per il recupero. Per il ragazzo si prospetta dunque un lungo percorso di riabilitazione prima di poter tornare a calcare i campi di gioco.

Hernández si ferma nel suo momento migliore, ad un passo dalla Prima Squadra
Hernandez è stato fin qui una delle colonne portanti della squadra riserve blaugrana in questa stagione, collezionando 30 presenze tra tutte le competizioni e arricchendo le sue prestazioni con 4 gol e 6 assist. La sua crescita costante lo aveva reso uno dei profili più interessanti della Cantera, attirando l'attenzione dello staff tecnico per un possibile salto di qualità a breve termine. Questo stop forzato interrompe bruscamente un momento di forma eccellente e un percorso di maturazione tattica molto convincente.

L'infortunio rappresenta un durissimo colpo per le ambizioni del giovane centrocampista, per il quale era previsto un ruolo di crescente importanza nei prossimi mesi all'interno del sistema giovanile del club. Ora la società dovrà supportare il giocatore in questo difficile momento, auspicando un ritorno in campo che gli permetta di riprendere da dove aveva lasciato.

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