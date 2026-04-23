Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Feyenoord, annunciato l'addio con il dg te Kloese: "Costruite basi solide per il club"

Feyenoord, annunciato l'addio con il dg te Kloese: "Costruite basi solide per il club"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
Oggi alle 19:14Calcio estero
Simone Lorini

Il Feyenoord ha ufficializzato che il Direttore Generale Dennis te Kloese lascerà il club quest'estate dopo una separazione consensuale. Arrivato all'inizio del 2022 dai LA Galaxy, te Kloese ha guidato la società di Rotterdam attraverso un periodo di successi importante, tra cui la conquista di un campionato nazionale, una Coppa d'Olanda e una Supercoppa, garantendo inoltre due partecipazioni consecutive alla Champions League con risultati di rilievo.

Sotto la sua gestione, il club ha raggiunto traguardi economici senza precedenti: il fatturato ha toccato il record di 160 milioni di euro nell'ultima stagione, mentre il patrimonio netto è balzato da 1 a 37 milioni grazie a una strategia di calciomercato oculata. Il presidente del Consiglio di Sorveglianza, Toon van Bodegom, ha lodato il dirigente per aver elevato la stabilità e la professionalità del club, definendo il suo contributo "inestimabile" nonostante il logorio di un ruolo così esigente.

Nel salutare i tifosi, te Kloese si è detto orgoglioso dei progressi compiuti: "È stato un privilegio guidare il Feyenoord. Abbiamo costruito basi solide, ora bisogna continuare così, affrontando anche la sfida del nuovo stadio". Il dirigente si è impegnato a garantire una transizione fluida, lasciando una società in salute finanziaria e sportiva, pronta per un nuovo ciclo di crescita nel panorama calcistico europeo.

Articoli correlati
Manchester City, occhi su Givairo Read del Feyenoord. L'olandese piace anche al Bayern... Manchester City, occhi su Givairo Read del Feyenoord. L'olandese piace anche al Bayern
Eredivise, Perisic apre il tris del PSV: la squadra di Bosz batte per 1-3 l'Heracles... Eredivise, Perisic apre il tris del PSV: la squadra di Bosz batte per 1-3 l'Heracles
Feyenoord, Sterling debutta: piovono critiche. Van Persie: "I primi 30 minuti in... Feyenoord, Sterling debutta: piovono critiche. Van Persie: "I primi 30 minuti in più di 6 mesi"
Altre notizie Calcio estero
L'ex Vieira spinge Gyokeres: "Sarà l'uomo della provvidenza in questo finale di stagione"... L'ex Vieira spinge Gyokeres: "Sarà l'uomo della provvidenza in questo finale di stagione"
Al-Khelaifi: "Ecco come abbiamo distrutto il progetto Superlega" Al-Khelaifi: "Ecco come abbiamo distrutto il progetto Superlega"
Union Berlino, Eta: "Mio padre voleva un figlio maschio. Donne sensibili? Solo luoghi... Union Berlino, Eta: "Mio padre voleva un figlio maschio. Donne sensibili? Solo luoghi comuni"
Real Madrid, a Mbappè l'ipotesi Mourinho piace: like ad un post sul ritorno dello... Real Madrid, a Mbappè l'ipotesi Mourinho piace: like ad un post sul ritorno dello Special One
Feyenoord, annunciato l'addio con il dg te Kloese: "Costruite basi solide per il... UfficialeFeyenoord, annunciato l'addio con il dg te Kloese: "Costruite basi solide per il club"
Futuro panchina Real Madrid: Perez sa già l'ammontare della clausola di Mourinho Futuro panchina Real Madrid: Perez sa già l'ammontare della clausola di Mourinho
Borussia Dortmund, si parla di un Sancho ter: Kovac ha dato l'ok, anche l'inglese... Borussia Dortmund, si parla di un Sancho ter: Kovac ha dato l'ok, anche l'inglese sarebbe favorevole
Barcellona, stop forzato per Juan Hernández: ha rimediato la rottura del legamento... Barcellona, stop forzato per Juan Hernández: ha rimediato la rottura del legamento crociato
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il più grande disastro del calcio mondiale: il Chelsea è l'esempio di come non gestire un club. 1,7 miliardi spesi sul mercato, l'ennesimo esonero e tanti talenti gettati al vento
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Gasperini 1-Ranieri 0: il tecnico vince l'aut aut, ecco come si è arrivati a una rottura clamorosa
Immagine top news n.1 Terremoto in casa Roma, Ranieri è ai saluti. Domani parla Gasperini, conferenza confermata
Immagine top news n.2 Roma, la guerra è vinta da Gasperini: Ranieri verso l'addio, atteso comunicato
Immagine top news n.3 Abodi: "Il ripescaggio dell'Italia non è possibile e nemmeno opportuno. Ci si qualifica sul campo"
Immagine top news n.4 Lazio, il tifo organizzato: "Entreremo allo stadio in finale di Coppa Italia. Fuori nel derby"
Immagine top news n.5 Buonfiglio: "Italia al posto dell'Iran? Mi sentirei offeso, il Mondiale va meritato"
Immagine top news n.6 Lo scopritore di Motta: "Era timido, non voleva uscire dalla porta. A Novara si mangiano le mani"
Immagine top news n.7 Motta eroe della Lazio. E la Serie B è piena di giovani talenti italiani: il pensiero di Gianluca Di Marzio
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Chelsea è il più grande fallimento della storia dei progetti calcistici mondiali Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Motta eroe della Lazio. E la Serie B è piena di giovani talenti italiani: il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Cinque giocatori dell'Udinese su cui c'è la fila sul mercato estivo
Immagine news podcast n.3 Il lucido Chivu e la pazza Inter. Battuto Fabregas e i migliori in Italia: il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 "Tiago Gabriel ultima scommessa vinta da Corvino, ora piace al Milan". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Maurizio Sarri, il voto alla stagione del tecnico della Lazio degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Brambati: "Inter, ecco perché starei attento a tenere Calhanoglu"
Immagine news Altre Notizie n.3 Bezzi: "Sarri strepitoso ma non può più restare alla Lazio"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lazio, colpo finale. Juventus, obiettivo secondo posto
Immagine news Serie A n.2 Gasperini 1-Ranieri 0: il tecnico vince l'aut aut, ecco come si è arrivati a una rottura clamorosa
Immagine news Serie A n.3 Udinese, Nani: "Nessun dubbio su Zaniolo, lo riscatteremo per tenerlo"
Immagine news Serie A n.4 Terremoto in casa Roma, Ranieri è ai saluti. Domani parla Gasperini, conferenza confermata
Immagine news Serie A n.5 Mariani e Bindoni tornano ad arbitrare l'Inter: sono passati 6 mesi dal rigore Mkhitaryan-Di Lorenzo
Immagine news Serie A n.6 Roma, la guerra è vinta da Gasperini: Ranieri verso l'addio, atteso comunicato
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Da Monza-Modena a Cesena-Sampdoria, i convocati per la 35ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.2 Dopo 10 anni Barros Schelotto non dimentica il Palermo: "Un giorno mi piacerebbe tornare"
Immagine news Serie B n.3 Pescara, Altare: "Sono pronto a dare una mano, ma la salvezza viene prima di tutto"
Immagine news Serie B n.4 Cesena, Castagnetti: "Dobbiamo far valere quanto abbiamo costruito finora in campionato"
Immagine news Serie B n.5 Dalla Recanatese alla Sampdoria, Siano tornerà titolare a Cesena dopo 740 giorni
Immagine news Serie B n.6 Bari, Longo non parla alla vigilia dell'Avellino. E i convocati saranno comunicati domani
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Catania, che guaio in vista dei playoff. Si ferma Corbari: lesione distrattiva al piede sinistro
Immagine news Serie C n.2 Cosenza, Guarascio: "Situazione inverosimile, sono pronto a cedere. Ma no ai ricatti"
Immagine news Serie C n.3 Ascoli, la gara che può valere la B. Per Campobasso altri 200 biglietti per il settore ospiti
Immagine news Serie C n.4 Trapani, la CFA respinge il ricorso: confermati i cinque punti di penalizzazione
Immagine news Serie C n.5 Su quale campo giocherà la Scafatese? Alberti: "La prima ad Agropoli poi si torna a casa"
Immagine news Serie C n.6 Foggia, il Comune boccia l'idea dei maxischermi per il match contro la Salernitana
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Atalanta-Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Inter-Como
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Lecce-Fiorentina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Caruso ancora campionessa di Germania: secondo titolo col Bayern. E può puntare al triplete
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina Femminile, Mazzoncini: "Rinnovo Pinones Arce per un progetto di ampio respiro"
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina Femminile, rinnovo in panchina: Pinones-Arce prolunga fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.4 Ternana, Schroffenegger: "Fiorentina costruita per vincere. La salvezza dipende solo da noi"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus, Gallina: "Sentiamo la pressione di dover sostituire le big. Ma la viviamo con serenità"
Immagine news Calcio femminile n.6 Il Chelsea ‘copia’ l’Arsenal: le Women giocheranno a Stamford Bridge dalla prossima stagione
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stefano Desideri: "Roma un sogno, quante difficoltà all'Inter. Udine isola felice" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché si continua a parlare del possibile ripescaggio dell’Italia al Mondiale?