Ufficiale Feyenoord, annunciato l'addio con il dg te Kloese: "Costruite basi solide per il club"

Il Feyenoord ha ufficializzato che il Direttore Generale Dennis te Kloese lascerà il club quest'estate dopo una separazione consensuale. Arrivato all'inizio del 2022 dai LA Galaxy, te Kloese ha guidato la società di Rotterdam attraverso un periodo di successi importante, tra cui la conquista di un campionato nazionale, una Coppa d'Olanda e una Supercoppa, garantendo inoltre due partecipazioni consecutive alla Champions League con risultati di rilievo.

Sotto la sua gestione, il club ha raggiunto traguardi economici senza precedenti: il fatturato ha toccato il record di 160 milioni di euro nell'ultima stagione, mentre il patrimonio netto è balzato da 1 a 37 milioni grazie a una strategia di calciomercato oculata. Il presidente del Consiglio di Sorveglianza, Toon van Bodegom, ha lodato il dirigente per aver elevato la stabilità e la professionalità del club, definendo il suo contributo "inestimabile" nonostante il logorio di un ruolo così esigente.

Nel salutare i tifosi, te Kloese si è detto orgoglioso dei progressi compiuti: "È stato un privilegio guidare il Feyenoord. Abbiamo costruito basi solide, ora bisogna continuare così, affrontando anche la sfida del nuovo stadio". Il dirigente si è impegnato a garantire una transizione fluida, lasciando una società in salute finanziaria e sportiva, pronta per un nuovo ciclo di crescita nel panorama calcistico europeo.