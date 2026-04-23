Futuro panchina Real Madrid: Perez sa già l'ammontare della clausola di Mourinho

Il futuro della panchina del Real Madrid è al centro di una fitta rete di spifferi. Nelle ultime ore, i mandati di agenti e intermediari si sono intensificati e tra i numerosi profili proposti spicca quello di José Mourinho. L'attuale tecnico del Benfica, tramite il suo agente Jorge Mendes, avrebbe manifestato la disponibilità per un clamoroso ritorno in Spagna. Il club è già stato informato dell'esistenza di una clausola liberatoria nel contratto che lega il portoghese alle "Aquile", fa sapere oggi AS.

Verdetto su Arbeloa rimandato al termine dell'anno

Nonostante il fascino di nomi come Pochettino, Nagelsmann o Klopp, la dirigenza madrilena mantiene cautela. La priorità a Valdebebas resta quella di concludere dignitosamente la stagione, rimandando ogni verdetto ufficiale su Álvaro Arbeloa al termine del prossimo mese di gare. Sebbene la sua posizione appaia ormai compromessa, i vertici societari non intendono destabilizzare ulteriormente l'ambiente prima del tempo.

Confronti interni tra giocatori

Nel frattempo, la squadra è corsa ai ripari con una serie di confronti interni. I giocatori, consapevoli che la stagione è stata segnata da decisioni tattiche discutibili e da una mancanza di atteggiamento sottolineata dai vertici del club, si sono riuniti per compattarsi. Sanno che la reputazione del Real Madrid è in gioco: l'obiettivo è onorare la maglia nelle ultime partite, mentre dietro le quinte si prepara la rivoluzione tecnica che scatterà ufficialmente dal 30 giugno.