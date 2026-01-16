Barcellona, Ter Stegen si è rassegnato all'addio. Nei prossimi giorni la definizione col Girona

Secondo quanto riferito dal giornalista Alfredo Martínez di Radio Onda Cero, il futuro di Marc-André ter Stegen sembra essere lontano dal Barcellona già in questa finestra di gennaio. Il Girona avrebbe infatti accelerato i contatti per assicurarsi il portiere tedesco con la formula del prestito.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la scelta di Hansi Flick nella sfida di ieri sera in Coppa del Re contro il Racing Santander: il tecnico ha schierato titolare Joan García, lasciando Ter Stegen in panchina nonostante il tedesco avesse giocato il turno precedente. Questa esclusione ha alimentato prepotentemente le voci di una rottura definitiva e di un imminente addio.

A 33 anni, Ter Stegen è determinato a trovare continuità per non perdere il posto nella Germania in vista dei Mondiali 2026. Per questo motivo, avrebbe dato il suo benestare al trasferimento ai "cugini" del Girona, club che gli garantirebbe il ruolo di titolare inamovibile. La trattativa è in fase avanzata e il Girona conta di chiudere l'operazione nei prossimi giorni.