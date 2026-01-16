Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Real Madrid, Arbeloa: "Al Castilla facile farmi ascoltare, qui è dura. Credo nella calma"

Real Madrid, Arbeloa: "Al Castilla facile farmi ascoltare, qui è dura. Credo nella calma"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico Titone
Simone Lorini
Oggi alle 15:03Calcio estero
Simone Lorini

Il debutto di Alvaro Arbeloa sulla panchina del Real Madrid non è stato quello sognato. Dopo l'umiliante eliminazione dalla Coppa del Re per mano dell'Albacete, il nuovo tecnico si appresta all'esordio in Liga contro il Levante portando con sé una riflessione onesta e amara sulle difficoltà incontrate nel passaggio dalla squadra riserve alla prima squadra: "Al Castilla riuscivo a parlare con i miei giocatori con estrema facilità, ma qui è difficile farsi ascoltare. Il mio compito principale è parlare con loro durante la settimana e prima della partita. Cerco sempre di essere un allenatore calmo, perché credo sia il modo migliore per prendere decisioni lucide, ma non vi mentirò: mi manca essere ascoltato davvero".

Nonostante le critiche piovute dopo il ko in coppa, l'ex difensore non cerca scuse e si assume la piena responsabilità del momento difficile dei Galacticos: "Capisco che si cerchi un colpevole, ma io lavoro per trovare soluzioni. Sono io il responsabile ultimo: se i giocatori non fanno quello che chiedo, è perché non mi sono spiegato bene o perché non hanno capito. Ho raccontato loro che mi ci sono voluti molti anni per vincere la mia prima Champions League, la Décima, proprio quando pensavo che non ci sarei mai riuscito.

Ricordo che salii sul bus e un compagno, al suo primo anno, mi disse: 'Beh, l'anno prossimo puntiamo alla prossima'. Rimasi basito: dopo tutta la fatica che avevo fatto io, lui pensava già alla successiva".

Articoli correlati
Real a terra dopo l'eliminazione in Coppa, nello spogliatoio ha parlato solo Arbeloa... Real a terra dopo l'eliminazione in Coppa, nello spogliatoio ha parlato solo Arbeloa
Il Real pensa già alla prossima stagione: l'obiettivo è convincere Klopp a tornare... Il Real pensa già alla prossima stagione: l'obiettivo è convincere Klopp a tornare in panchina
"Ridicolo, spaventoso" "Debacle totale". La figuraccia del Real Madrid vista dalla... "Ridicolo, spaventoso" "Debacle totale". La figuraccia del Real Madrid vista dalla Spagna
Altre notizie Calcio estero
Manchester United, Carrick vola basso: "Il mio obiettivo è il progresso. Keane? Non... Manchester United, Carrick vola basso: "Il mio obiettivo è il progresso. Keane? Non rispondo"
Atletico Madrid, un Simeone almeno fino al 2030: Giuliano ha firmato il rinnovo Atletico Madrid, un Simeone almeno fino al 2030: Giuliano ha firmato il rinnovo
Arteta sulle critiche a Gyokeres: "È il numero 9 dell'Arsenal, normale ci sia pressione"... Arteta sulle critiche a Gyokeres: "È il numero 9 dell'Arsenal, normale ci sia pressione"
Sunderland, chiuso l'arrivo di Tabi dall'Hapoel Petah Tikva: costerà 3.8 milioni... TMWSunderland, chiuso l'arrivo di Tabi dall'Hapoel Petah Tikva: costerà 3.8 milioni di euro
Guehi al Manchester City è cosa fatta: il difensore non sarà in campo contro il Sunderland... Guehi al Manchester City è cosa fatta: il difensore non sarà in campo contro il Sunderland
Crystal Palace, Glasner: "Non rinnoverò, la società lo sa da tre mesi ma era il momento... Crystal Palace, Glasner: "Non rinnoverò, la società lo sa da tre mesi ma era il momento di dirlo"
Maguire approva Carrick al Man United: "In questa settimana sono rimasto impressionato"... Maguire approva Carrick al Man United: "In questa settimana sono rimasto impressionato"
Real Madrid, Arbeloa: "Al Castilla facile farmi ascoltare, qui è dura. Credo nella... Real Madrid, Arbeloa: "Al Castilla facile farmi ascoltare, qui è dura. Credo nella calma"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Come sta cambiando il progetto Juventus e perché adesso En-Nesyri (un centravanti con David) è diventato un nome caldo. Le due velocità di un club che è iscritto al grande ballo
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Come sta cambiando il progetto Juventus e perché adesso En-Nesyri (un centravanti con David) è diventato un nome caldo. Le due velocità di un club che è iscritto al grande ballo
3 Caro Cassano, sulla competenza di TMW non si scherza. Il tuo è un autogol, ma continua a leggerci
4 Samuel Mbangula, la paura di fallire alla Juventus. Ora in panchina al Werder Brema
5 Graziani: "La Roma per ora ha fatto un miracolo. Raspadori serviva a Gasp"
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Caro Cassano, sulla competenza di TMW non si scherza. Il tuo è un autogol, ma continua a leggerci
Immagine top news n.1 Il tecnico millennial, Dragowski e l'ex bomber della Conference: Fiorentina, ecco lo Jagiellonia
Immagine top news n.2 Lazio, Fabiani: "Denuncerò in Procura alcuni fatti molto strani nella trattativa per Taylor"
Immagine top news n.3 Roma, Dovbyk si opererà dopo la lesione miotendinea alla coscia sinistra: i tempi di recupero
Immagine top news n.4 Allegri fortunato? Per il Milan (imbattuto da 19 gare di fila) parlano i numeri
Immagine top news n.5 L'Inter pronta a blindare Pio Esposito. Parti a lavoro per un rinnovo fino al 2031 con adeguamento
Immagine top news n.6 Roma, Malen è un nuovo giocatore giallorosso: l'attaccante sceglie il numero 14
Immagine top news n.7 E ora vien da chiedersi: il Milan deve guardare davanti o dietro?
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La Sampdoria di Andrea Mancini e un mercato di gennaio con pochi eguali Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Torino e l'inizio del riscatto dei colpi tanto criticati di Vagnati
Immagine news podcast n.2 Napoli e Inter, è deciso: ritoccare ora e rivoluzionare in estate
Immagine news podcast n.3 Il Parma ha blindato il centravanti che sogna di diventare Lewandowski
Immagine news podcast n.4 I migliori tre acquisti la Fiorentina li ha fatti all'interno della propria rosa
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 De Paola: "Como, così non va. E Allegri non può continuare in questa maniera"
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Milan, Maignan ha fatto la differenza. Questo un mese chiave per..."
Immagine news Serie A n.3 Garbo: "Allegri bravo a cambiare, ma fatico a pensare che finirà davanti all’Inter"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bologna, ridotta la squalifica a Cambiaghi: l'attaccante ci sarà con la Fiorentina
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina, c'è pure l'Al Sadd su Sohm: Mancini vuole il centrocampista in Qatar
Immagine news Serie A n.3 Parma, Rinaldi: "L'esordio col Napoli è stato magico. Voglio restare, qui sto bene"
Immagine news Serie A n.4 Juventus, Spalletti: "Pensiamo solo al Cagliari. Adzic non si tocca"
Immagine news Serie A n.5 Sorrisi dopo un rigore negato e doppia cifra a un passo: Leao, la cura Allegri funziona
Immagine news Serie A n.6 Bonucci: "Conte per un pari non dorme due notti. Non è secondo a nessuno per leadership"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Venezia-Catanzaro, i convocati di Stroppa: torna Franjic, out Schingtienne per squalifica
Immagine news Serie B n.2 Padova, Andreoletti: "Col Mantova scontro diretto per la salvezza. Sarà crocevia importante"
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, ecco il nuovo centrale: depositato il contratto di Viti dal Nizza
Immagine news Serie B n.4 Modena, Sottil: "Da Pescara in poi, più cazzuti e vincenti: è arrivata l'ora di farlo"
Immagine news Serie B n.5 Pescara, Sgabri: "Al Menti il gol più importante. Mercato? Qui sto benissimo"
Immagine news Serie B n.6 Un greco per la difesa del Mantova: in arrivo il mancino Chrysopoulos dall'AEK Atene
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Forlì, nuovo rinnovo per Macrì: il centrocampista offensivo firma fino al 2028
Immagine news Serie C n.2 Siracusa, l'attaccante arriva in prestito dal Catanzaro. Arditi approda in Sicilia
Immagine news Serie C n.3 Sambenedettese, Sbaffo saluta dopo un anno. Ha risolto il contratto con il club
Immagine news Serie C n.4 Perugia, arriva Stramaccioni in difesa: contratto semestrale con opzione
Immagine news Serie C n.5 Carpi-Cortesi, niente ali tarpate per l'attaccante. Il club aspetta solo la congrua offerta
Immagine news Serie C n.6 Stramaccioni ha risolto con il Trapani. Ora c'è il Perugia: il difensore ha firmato con gli umbri
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Udinese-Inter, Chivu vuole consolidare il primato
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Pisa-Atalanta, Palladino vuole allungare la striscia
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Como-Milan, i lariani non battono i rossoneri da oltre 40 anni
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina Femminile, Pinones Arce: "Cariche per il Genoa. Squadra con giusto atteggiamento"
Immagine news Calcio femminile n.2 Saranno Reggio Calabria e Vicenza a ospitare le sfide dell'Italia verso il Mondiale
Immagine news Calcio femminile n.3 Riparte la Serie A Women: fra nuovi allenatori e il derby d'Italia. Il programma della 10ª
Immagine news Calcio femminile n.4 Colantuono: "Al Sassuolo Femminile arrivo come fosse un punto di partenza, no di arrivo"
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina femminile, Maya Cherubini: "Sogno la nazionale maggiore. Greggi un modello"
Immagine news Calcio femminile n.6 Fifa Women's Champions Cup 2026: a Dazn i diritti di trasmissione
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Bello l’equilibrio, meno bello il nervosismo (causa VAR)