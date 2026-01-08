Xabi Alonso e la provocazione a Vinicius di Simeone: "Io non parlo con i giocatori avversari"

Dopo il successo in semifinale di Supercoppa di Spagna contro l'Atletico Madrid, il tecnico del Real Xabi Alonso ha commentato: "È stata una partita intensa e combattuta. Sul 1-2 abbiamo dovuto cambiare le cose, ma c'è stato un momento in cui ci siamo calmati e alla fine abbiamo sofferto. Questa è la strada per lottare per il titolo domenica, e siamo in finale. Sono contento. L'obiettivo era raggiungere la finale contro un avversario molto forte. Sapevamo che sarebbe stata dura e ieri abbiamo parlato di non dimenticare la partita di campionato. Avevamo bisogno di energia nei duelli e nelle sfide, e di cose che sapevamo di poter fare meglio".

Non è mancata la frecciatina a Simeone per quell'episodio con Vinicius: "Prima di tutto, cerco di essere rispettoso dei giocatori avversari, e di solito non parlo con loro. Quando ho letto e sentito quello che gli ha detto, mi è piaciuto ancora di meno. Quello che ha detto non è stato esattamente sportivo, e per me non tutto è accettabile. Bisogna rispettare l'avversario, e tutto ciò che accade in campo ha i suoi limiti".

Infine un commento su Mbappé: "La finale sarà diversa e Mbappé arriverà domani. Sta molto meglio. Si è allenato e si sente bene. Le sue possibilità di giocare sono le stesse di tutti gli altri in squadra".