Bayern, il rinnovo di Upamecano è "prioritario". Lo ha assicurato il d.s. Freund

Il futuro di Dayot Upamecano resta uno dei dossier più delicati del prossimo mercato estivo, ma al Bayern Monaco filtra un cauto ottimismo. Il difensore centrale francese, in scadenza di contratto al termine della stagione, è finito da tempo nel mirino di diversi top club europei, Real Madrid in primis e, più recentemente, anche Paris Saint-Germain. Nonostante questo, in Baviera non sembra esserci allarme.

Arrivato al Bayern nel 2021, Upamecano è diventato un pilastro della difesa e sta vivendo uno dei momenti migliori della sua carriera. A confermarlo è stato il direttore sportivo Christoph Freund, che durante un incontro con i tifosi ha parlato apertamente della situazione: le trattative per il rinnovo sono in corso e vengono considerate incoraggianti. Il rendimento del francese, soprattutto dall’arrivo di Vincent Kompany in panchina, è stato definito "di livello eccezionale", un fattore che rende la sua permanenza una priorità per il club.

A 27 anni, Upamecano è considerato nel pieno della maturità calcistica e il Bayern è pronto a proporgli un contratto importante, valido per tre o quattro stagioni. Secondo quanto riportato dalla stampa tedesca, l’offerta prevederebbe uno stipendio vicino ai 20 milioni di euro lordi annui, un sostanzioso bonus alla firma e una clausola rescissoria da 65 milioni, attivabile a partire dal 2027. Resta però lo scenario alternativo: senza accordo, Real Madrid e PSG sono pronti ad approfittarne. Il difensore, che conta 35 presenze con la Francia, ha finora evitato di esporsi, ribadendo di essere concentrato solo sul campo. Ma l’estate si avvicina e la partita sul suo futuro è appena iniziata.