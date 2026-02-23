Zirkzee sempre out, c'è Mbeumo: Everton-Manchester United, le formazioni ufficiali

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Everton-Manchester United, match valido per la chiusura della 27ma giornata di Premier League. I Red Devils vogliono confermare il proprio piazzamento in solitaria al quarto posto e in zona Champions, staccando Chelsea e Liverpool, ma la distanza si creerà solo in caso di successo esterno questa sera.

Per l'occasione Michael Carrick ha disposto dal primo minuto la coppia difensiva Maguire-Yoro, in panchina il giovanissimo di casa Heaven, Dalot e Shaw le scelte sui binari laterali. Mainoo ergerà la diga con Casemiro - dichiarato l'addio al termine della stagione - confermatissimo dal 1' l'ex Atalanta Diallo con Bruno Fernandes sulla trequarti e Cunha a sinistra. In avanti Mbeumo e non l'ex Bologna Zirkzee, out.

Everton (4-2-3-1): Pickford, Garner, Tarkowski, Keane, Branthwaite, Iroegbunam, Gueye, Ndiaye, Dewsbury-Hall, Armstrong, Barry.

A disposizione: in aggiornamento.

Allenatore:

Man United (4-2-3-1): Lammens, Dalot, Maguire, Yoro, Shaw, Casemiro, Mainoo, Amad, Fernandes, Mbeumo, Cunha.

A disposizione: in aggiornamento.

Allenatore: Michael Carrick.

Il programma della 27^ giornata

Sabato 21 febbraio

Aston Villa - Leeds 1-1

Brentford - Brighton 0-2

Chelsea - Burnley 1-1

West Ham - Bournemouth 0-0

Manchester City - Newcastle United 2-1

Domenica 22 febbraio

Crystal Palace - Wolverhampton 1-0

Nottingham Forest - Liverpool 0-1

Sunderland - Fulham 1-3

Tottenham - Arsenal 1-3

Lunedì 23 febbraio

Everton - Manchester United ore 21:00

La classifica di Premier League

1. Arsenal 61 punti (28 gare)

2. Manchester City 56 (27)

3. Aston Villa 51 (27)

4. Chelsea 45 (27)

5. Manchester United 45 (26)

6. Liverpool 45 (27)

7. Brentford 40 (27)

8. Bournemouth 38 (27)

9. Everton 37 (26)

10. Fulham 37 (27)

11. Newcastle 36 (27)

12. Sunderland 36 (27)

13. Crystal Palace 35 (27)

14. Brighton 34 (27)

15. Leeds 31 (27)

16. Tottenham 29 (27)

17. Nottingham Forest 27 (27)

18. West Ham 25 (27)

19. Burnley 19 (27)

20. Wolves 10 (27)