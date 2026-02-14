Neuer contro il trash-talking nei campi di calcio: "Va bene nel padel con gli amici"

Negli ultimi giorni in Francia hanno fatto discutere delle immagini fatte circolare dall'emittente Ligue 1+, che ha messo in evidenza le parole dure di Ousmane Dembélé nei confronti di Leonardo Balerdi per promuovere il suo documentario inside sull'ultimo Classico (5-0).

E se il trash-talking della stella del Paris Saint-Germain ha fatto scalpore, Manuel Neuer ha confidato in un'intervista concessa a France Football di non essere mai stato un particolare fan di questo modo di parlare con un avversario.

Queste le dichiarazioni del portiere del Bayern Monaco nel corso dell'intervista alla rivista francese: "Se mi piace il trash-talking? No, non proprio. Nella vita privata, quando gioco una partita di padel o di ping-pong con gli amici, può succedere. Ma non nello sport professionale. Oggi è tutto filmato. La provocazione verbale non è una buona cosa".

Poi la leggenda tedesca ha spiegato che i calciatori svolgono anche un ruolo da esempio per i più piccoli: "Ci sono molte persone che guardano e noi siamo modelli per molti. Certo, può aiutare a destabilizzare un attaccante avversario, ma anche altre cose funzionano molto bene. E, anche dopo una sconfitta, il fair play conta: andiamo a vedere l'avversario, gli stringiamo la mano e torniamo nello spogliatoio", ha dichiarato.