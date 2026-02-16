Bayern, problema muscolare per Neuer: out 3 settimane, non ci sarà nel Klassiker

Manuel Neuer si è procurato uno strappo muscolare al polpaccio sinistro e sarà costretto a uno stop temporaneo. La notizia è stata confermata dal Bayern Monaco ieri sera; un problema che arriva in un momento delicato per i bavaresi, visto che tra due settimane è in programma il big match contro il Borussia Dortmund, primo inseguitore in classifica a sei punti di distanza. Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, Neuer dovrà stare fermo almeno tre settimane, saltando quindi con certezza il "Klassiker".

L’assenza del portiere e capitano della nazionale tedesca rappresenta un duro colpo per la squadra di Kompany. Neuer seguirà un programma di recupero mirato per tornare disponibile il prima possibile.