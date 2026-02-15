Bayern Monaco, si ferma Neuer: lesione muscolare al polpaccio sinistro
Il Bayern Monaco dovrà fare a meno del suo capitano, Manuel Neuer, per il prossimo periodo. Il portiere ha subito un infortunio durante la sfida di Bundesliga di sabato scorso contro il Werder Brema, costringendo lo staff tecnico a rivedere i piani per le prossime partite.
La natura dell'infortunio è stata chiarita dagli accertamenti clinici: si tratta di una lesione delle fibre muscolari del polpaccio sinistro. La notizia rappresenta un duro colpo per i bavaresi, che perdono il proprio leader difensivo in una fase cruciale della stagione, fa sapere il sito ufficiale del club.
La diagnosi è stata confermata ufficialmente dal dipartimento medico del FC Bayern al termine di un esame approfondito. Il club monitorerà ora quotidianamente le condizioni del giocatore per stabilire con precisione i tempi necessari al suo completo recupero agonistico.