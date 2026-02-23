Ruggeri, che smacco a Cavani: "Deve smettere di giocare. Dura nel calcio di oggi a 40 anni"

Il pareggio a reti bianche che il Boca ha registrato contro il Racing nella sesta giornata del Torneo Apertura è costato caro ad alcuni calciatori, specialmente a Edinson Cavani, tornato titolare dopo diversi mesi e fischiato dai tifosi al momento dell'uscita dal campo per sostituzione. In merito a ciò Oscar Ruggeri, campione del Mondo con l'Argentina di Maradona, ha messo in discussione il momento attuale dell'ex Napoli, con un suggerimento dalle sembianze provocatorie.

"È un peccato che un fuoriclasse del genere venga insultato in quel modo, con la carriera immensa che ha", ha esordito il sudamericano del 1991 e 1993 nel corso del programma F90. Ma pochi istanti dopo ha sentenziato sul Matador: "Deve smettere di giocare". L'ex difensore ha insistito sul fatto che lo addolora vedere l'ex Napoli in queste condizioni: "Non lo conosco, ci siamo visti due o tre volte, ma faceva male a me guardarlo. È dura giocare oggi nel nostro calcio a 40 anni. Secondo me non prende la decisione perché vuole continuare a provare a ribaltare la situazione prima di andarsene".

Edinson Cavani non è infortunato, ma stando a quanto filtra dall'Argentina non sarebbe nemmeno al cento per cento della condizione. Dovrebbe saltare l'impegno di Copa Argentina e restare a casa, in cerca della forma migliore in vista della sfida contro il Gimnasia de Mendoza alla Bombonera, sabato per la settima giornata dell'Apertura. Ora il Boca è al nono posto in classifica del Gruppo A, con 8 punti in 6 partite.