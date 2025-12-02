Erede di Guardiola al City? Kompany: "Vedo solo il Bayern, non posso pensare troppo in là"

Vincent Kompany potrebbe raccogliere l'eredità di Pep Guardiola al Manchester City. Questo almeno secondo le voci rimbalzate nelle ultime ore e che hanno raggiunto le orecchie dell'allenatore del Bayern Monaco, intervenuto in tal proposito in conferenza stampa, alla vigilia della sfida di DFB Pokal (Coppa di Germania) contro l’Union Berlino: "L’ho spesso ripetuto, non sono qui per commentare le dichiarazioni di Uli Hoeness. Ho un enorme rispetto per lui. Ma nel calcio non posso pensare così in là nel tempo, il mio focus è sul Bayern e su ciò che possiamo ottenere ora", ha esordito.

"Mi piace vivere nel mondo che ho davanti adesso, questo mi occupa tutto il tempo. Non ho alcun pensiero riguardo ad altre squadre, vedo solo il Bayern", ha garantito Kompany. Infatti, il tecnico belga si sta godendo questa stagione di conferma sulla panchina dei Die Roten da campione di Germania in carica, ma insegue un trofeo che ormai manca dalla stagione 2019/20. Però la squadra è in uno stato di forma smagliante, con una sola sconfitta stagionale incassata contro l'Arsenal in Champions League, poi tutte vittorie e un solo pareggio.

"Abbiamo iniziato la stagione segnando tre gol nei primi 20 minuti. Era prevedibile che le cose cambiassero", ha analizzato Kompany a proposito del cammino compiuto fin qui. "Ma finire in svantaggio è qualcosa su cui stiamo lavorando, mettendo un’attenzione maggiore. Penso ancora che sia una situazione normale ma, se dovesse diventare un modello ricorrente, dovremo lavorare per spezzarlo. Tuttavia, nelle ultime 20 partite siamo andati in vantaggio 3-0 dopo 20 minuti nella maggior parte dei casi".