Schjelderup, shock al Benfica: ha ammesso l’invio di un video hard con minorenni

Scoperto un altarino di un giocatore di José Mourinho. L'ala sinistra del Benfica Andreas Schjelderup, convocato anche per gli impegni imminenti per le qualificazioni ai Mondiali con la Norvegia, ha ammesso che nel 2023, all'età di 19 anni, ha inoltrato un video con contenuto sessuale esplicito in cui comparivano minorenni. La confessione, avvenuta tramite comunicato sul suo account Instagram, contiene un'assunzione di colpevolezza e una spiegazione accurata dell'accaduto.

“Ho ricevuto un breve video e l’ho inoltrato a un amico senza pensarci bene. Ho visto solo i primi secondi e non ho visto come si sviluppava. Il mio amico, dopo averlo visto pochi secondi dopo, mi ha ricordato che, ovviamente, era illegale inviarlo, quindi l’ho cancellato immediatamente", ha raccontato Schjelderup. L'esterno offensivo di 21 anni ora, ha chiesto perdono in forma pubblica a tutte le persone coinvolte: “Vorrei chiedere scusa, in primo luogo, alle persone colpite dal video. Poi ai miei amici, familiari, datori di lavoro, al mio paese e a tutti i tifosi che ho deluso".

Schjelderup ha riconosciuto del rischio di dover affrontare una possibile condanna giudiziaria nel suo Paese: "Mi hanno accusato di questo reato, per il quale probabilmente sarò presto condannato e, molto probabilmente, riceverò una pena condizionale", ha scritto di suo pugno il giocatore in forza al Benfica. Il fresco presidente rieletto, Rui Costa, però non l'ha abbandonato al suo destino: "Naturalmente lo sosterremo. Il giocatore stesso ha già assunto la sua responsabilità. Schjelderup ha fatto qualcosa che riconosce di non dover fare. Conoscendolo, non l’ha fatto con cattive intenzioni, ma l’ha fatto".