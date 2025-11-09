L'Union Berlino ferma il Bayern, Baumgart: "Peccato per il gol subito nel recupero"

Steffen Baumgart, tecnico dell'Union Berlino, ha commentato così il 2-2 di ieri contro il Bayern Monaco. Risultato che poteva essere ancora più soddisfacente, se non fosse stato per il gol last minute del solito Kane. Di seguito, le dichiarazioni del tecnico dei berlinesi: "Certo, siamo dispiaciuti di aver subito un altro gol nei minuti di recupero. Tuttavia, se qualcuno me l'avesse detto prima della partita, avrei sicuramente detto che è un successo parziale. Ma nel complesso oggi abbiamo assistito a una grande partita di Bundesliga tra due squadre che volevano disperatamente vincere. Nel complesso, siamo un po' tristi e un po' felici".

PROGRAMMA 10^ GIORNATA

Venerdì 7 novembre

Werder Brema-Wolfsburg 2-1

Sabato 8 novembre

Bayer Leverkusen-Heidenheim 6-0

Union Berlino-Bayern Monaco 2-2

Hoffenheim-Lipsia 3-1

Amburgo-Borussia Dortmund 1-1

Borussia Monchengladbach-Colonia 3-1

Domenica 9 novembre

Friburgo-St. Pauli

Stoccarda-Augsburg

Eintracht Francoforte-Mainz

LA CLASSIFICA DI BUNDESLIGA

1. Bayern Monaco* 28

2. RB Lipsia* 22

3. Borussia Dortmund* 21

4. Leverkusen* 20

5. Hoffenheim* 19

6. Stoccarda 18

7. Werder Brema* 15

8. Eintracht 14

9. Colonia* 14

10. Union Berlino* 12

11. Friburgo 10

12. Borussia M'Gladbach* 9

13. Amburgo* 9

14. Wolfsburg* 8

15. Augsburg 7

16. FC St. Pauli 7

17. Mainz 5

18. Heidenheim* 5

*una partita in più