Lisci, crisi Osasuna: zona retrocessione vicina. Ma lui: "Ci sono altri messi peggio di noi"

Non c'è fine al peggio per Alessio Lisci nella Liga. L'allenatore romano di 40 anni, piombato sulla panchina dell'Osasuna in estate, non vince da oltre un mese in campionato. Anche ieri, in casa del Siviglia, ha perso di misura (rigore di Vargas) e ora la classifica diventa complicata, con la zona retrocessione distante solo 2 punti. Non esattamente quanto auspicavano dalle parti di Pamplona, visto che nelle ultime 4 uscite tra Atlético Madrid, Celta Vigo, Oviedo e appunto Siviglia, è arrivato solamente un pareggio.

"Devo basarmi su ciò che vedo. Abbiamo delle cose da sistemare, evidentemente, ma ci sono squadre che stanno abbastanza peggio di noi", ha chiarito Lisci in conferenza stampa post-partita. Il tecnico rojillo ha sottolineato che "i risultati sono fondamentali" e ha precisato: "La classifica non rispecchia ciò che vogliamo. Non so se sia giusto dire che sono preoccupato, ma bisogna prestare attenzione e fare le cose con cura. Quando ti ritrovi in basso, giocare con la mente libera è più difficile, mentre quando sei fuori giochi con un’altra mentalità. È importante capirlo fin da ora per cambiare la dinamica e migliorare i risultati".

Sulla sconfitta rimediata col Siviglia ieri, tuttavia, Lisci ha giudicato il risultato "ingiusto": "A parte il rigore, che ce lo siamo procurati da soli, il corner nasce da una situazione che non dobbiamo permettere. Poi abbiamo avuto l’occasione del pareggio con Raúl e l’abbiamo sprecata. Abbiamo creato molte occasioni e loro, nelle transizioni, potevano segnarne qualcuna, ma la sconfitta non è giusta. La squadra ci ha provato, ha combattuto, ma abbiamo perso ancora una volta per un dettaglio".