Bayern, Kane: "Sono felice qui, ora dobbiamo finire la stagione in bellezza". Due obiettivi

Oltre dieci anni al Tottenham, diventando una bandiera e un punto di riferimento per tutti, peccato che di trofei Harry Kane non ne abbia mai vista nemmeno l'ombra. Con il suo trasferimento al Bayern Monaco, però, ha rimediato e proprio lo scorso weekend ha aggiunto un'altra Bundesliga alla sua bacheca personale, insieme al titolo della scorsa stagione e la Supercoppa di Germania.

Contro lo Stoccarda nell'ultimo incontro di campionato ha raggiunto quota 51 gol stagionali, tra tutte le competizioni. Dimostrazione della stagione mostruosa del centravanti inglese, che a 32 anni si sta prendendo la sua rivincita personale. "Con la sua clausola rescissoria in scadenza nell'estate del 2026 e il suo contratto ora in scadenza fino all'estate del 2027, al momento non abbiamo alcuna pressione", è intervenuto così di recente il presidente onorario del Bayern Uli Hoeness.

Kane ha rilasciato delle dichiarazioni importanti ai microfoni di Sky Sports DE, valorizzando al massimo il trasferimento al Bayern Monaco: "Sono davvero felice qui. Con la squadra che abbiamo, l'allenatore, lo staff... remiamo tutti nella stessa direzione. Ovviamente abbiamo ancora molto per cui giocarci in questa stagione, ed è entusiasmante", ha affermato l'inglese dopo aver blindato il suo secondo titolo consecutivo in Bundesliga.

Riflettendo sul successo ottenuto, ha aggiunto: "Vincere questi titoli non è mai facile. So che a volte la gente si aspetta che vinciamo ogni anno, ma dietro c'è una mole enorme di duro lavoro e dedizione. Ora dobbiamo solo finire la stagione in bellezza, sia in campionato che in coppa e, ovviamente, anche in Champions League".