Kane recupera il tempo perso, 3° trofeo con il Bayern a 32 anni: "Bella ricompensa per me"

Meglio tardi che mai. Chi meglio di Harry Kane potrebbe capirlo, dopo oltre dieci anni a digiuno di trofei e sbarcato al Bayern Monaco al primo colpo ha vinto Bundesliga e Supercoppa di Germania. Facendo il bis da campione di Germania proprio ieri, dopo il 4-2 inferto allo Stoccarda con il suo 51esimo gol stagionale tra tutte le competizioni. Fotografia della stagione mostruosa del centravanti inglese che a 32 anni si sta prendendo la sua rivincita personale, cercando di ottenere quanto più possibile prima di dover appendere gli scarpini al chiodo.

Futuro per il momento in stand-by a giudicare, appunto, dalle prestazioni collezionate lungo la stagione da Kane. Trentadue reti in Bundesliga, seminando di gran lunga in classifica marcatori Undav (18) e Luis Diaz (15). Mentre il titolo di Bundesliga ottenuto equivale al terzo trofeo della carriera per il bomber inglese, che in estate cercherà di trascinare la Nazionale quanto più lontano nei Mondiali di USA, Canada e Messico.

"È una bella ricompensa per tutto il duro lavoro e l'impegno, sia dal punto di vista della squadra e dello staff, sia dal punto di vista personale, per tutto ciò che accade dietro le quinte", ha commentato Kane nel post-partita, una volta confermata l'aritmetica certezza per lo stacco sul Borussia Dortmund a +15 a quattro giornate dalla fine. "Naturalmente, al Bayern Monaco ci si aspetta che vinciamo il campionato, ma bisogna comunque fare il proprio dovere e affrontare ogni allenamento. Ed è questo l'importante: festeggiare oggi (ieri, ndr) e godersi tutti questi momenti insieme", ha raccontato dall'Allianz Arena in festa per il 35esimo titolo della storia del club.

"Certo, sappiamo bene di avere ancora molto per cui giocare quest'anno (in particolare la semifinale di Champions League contro il PSG), ma non si deve sottovalutare il lavoro che è stato compiuto in questa stagione", ha ricordato Kane. "È un po' diverso rispetto all'anno scorso (quando il Bayern era stato eliminato prima in Champions, battuto ai quarti dall'Inter). Avevamo la possibilità di festeggiare davvero e di goderci una grande serata tutti insieme. Probabilmente non accadrà subito, ma troveremo il momento giusto per farlo".