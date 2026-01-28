Champions, Bayern già qualificato agli ottavi. Kompany: "Non parlo mai di sconfitta prima"

Vincent Kompany, allenatore del Bayern Monaco, naviga in acque tranquille in Champions League. In seconda posizione e ampiamente qualificati agli ottavi, dovrà comunque giocare l'ultimo match previsto per il girone unico questa sera contro il PSV Eindhoven. Ma nulla verrà lasciato al caso dai bavaresi: "Non faremo sconti a nessuno. Siamo nella posizione di avere quasi l'intera rosa a disposizione, solo pochi giocatori devono ancora integrarsi dopo il rientro", ha esordito il tecnico belga.

"Abbiamo anche elementi che hanno accumulato molti minuti. Conosciamo le qualità del PSV, quindi non possiamo presentarci e giocare con dei calciatori qualunque. Abbiamo fiducia nel nostro gruppo. Crediamo in chi partirà titolare e, se decideremo che qualcuno inizierà dalla panchina, sarà solo per una questione di mancanza di freschezza", ha aggiunto Kompany.

Questo potrebbe voler dire un turno di riposo per Harry Kane: "Con così tante partite in calendario, non decido mai il giorno prima chi giocherà. Ci penserò domani mattina (stamattina, ndr) appena sveglio. Ho il massimo rispetto per il PSV e so che sarà dura. Non riguarda solo Harry. La qualità del pressing dipende anche dai livelli di energia: è stato quello il nostro problema contro l'Augusta". Avversario contro il quale è arrivata la prima sconfitta stagionale in Bundesliga per i Die Roten. "Devo valutare se sia una questione di qualità o di energia, deciderò. Voglio vincere, al cento per cento".

Un giornalista, nel corso della conferenza, ha parlato del rischio di subire la seconda sconfitta consecutiva: "Non parlo mai di sconfitta quando abbiamo ancora una partita da giocare", ha spiegato l'allenatore del Bayern. "Non fa parte della mia mentalità. Conta solo vincere. Sarà difficile e, come sempre nel calcio, si può vincere o perdere. L'obiettivo è vincere la nostra settima partita su otto e finire al secondo posto. Sarà una sfida fantastica".