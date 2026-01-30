Bayern, Kompany esalta Vuskovic: "E' un grande talento. Che emozione tornare a Amburgo"

Nel corso della conferenza stampa, il tecnico del Bayern Monaco Vincent Kompany si è soffermato anche su Luka Vuskovic, difensore e avversario domani con l'Amburgo della sua squadra: "È un grande talento. La Bundesliga è un campionato molto difficile da far crescere come giovane difensore centrale. Bisogna essere fisicamente forti. Avere un ruolo importante all'HSV è l'ideale. Deve ascoltare attentamente il suo bravo allenatore. Non ha bisogno di fare molto di più. Spero solo che non giochi bene contro di noi nel fine settimana.

Tornare ad Amburgo? È ancora un momento speciale per me, così come Amburgo, la città. Vivere lì è stato speciale e lo è ancora. Ma so anche che l'HSV sta attraversando una fase di ricostruzione. Quando le cose sono stabili e tranquille, so, grazie al mio periodo lì, che c'è del potenziale. Quando le cose sono sane, stabili e buone, sono una squadra che normalmente dovrebbe essere al vertice in Germania.

Questa è ancora la sensazione. La preparazione per questa partita è stata buona. Sono bravi in ​​casa. Mi aspetto una squadra che lotta per i punti, che crede in se stessa in casa. Ma noi abbiamo piena fiducia in noi stessi e siamo davvero carichi per questa partita".