Bayern, Kompany: "Musiala mi ha sorpreso. Goretzka? Con lui sempre un rapporto onesto"

Il tecnico del Bayern Monaco Vincent Kompany è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Amburgo soffermandosi prima sulla situazione della sua squadra: "Si tratta di avere la squadra completamente disponibile al momento giusto. Questo è importante. Dayot Upamecano era fuori ma ora è tornato. Raphael Guerreiro era fuori ma tornerà da lunedì o martedì. Josip Stanisic probabilmente tornerà. Jamal e Alphonso Davies sono tornati. Serge Gnabry è tornato contro il PSV. Nicolas Jackson è di nuovo qui. Sono felice di poterlo dire.

Potrebbe tornare entro la fine di febbraio, e avremo bisogno che tutta la squadra spinga al massimo da marzo. Musiala? È sembrato molto fresco per 45 minuti a Eindhoven. Mi ha sorpreso. A guardare i numeri, era positivo. Ha giocato bene e i suoi numeri erano a un livello fisico molto alto. Ma poi non è riuscito a continuare, cosa che succede. Ha continuato per 15 minuti e ha segnato. Jamal ha fatto un altro passo avanti. Non potrà giocare tre volte a settimana, ma sta lentamente recuperando. Questo è un bene per noi.

Goretzka? Il mio rapporto con Leon è sempre stato buono e onesto. Il suo ruolo è sempre stato importante per noi. Non vedo l'ora di vivere i momenti che potremo ancora trascorrere insieme. Ecco perché la sua motivazione a continuare al Bayern era così forte".