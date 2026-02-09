Bayern, Lennart Karl deriso: dribbling horror del 17enne, lo sfottò dell'avversario è virale

Lennart Karl è stato protagonista di un piccolo incidente che non è passato inosservato durante la schiacciante vittoria del Bayern Monaco contro l'Hoffenheim. Il trequartista di 17 anni, ritenuto già astro nascente del calcio tedesco oltre che perla dei bavaresi, nel corso del match di Bundesliga (vinto 5-1) si è incartato in un dribbling vicino alla bandierina del calcio d'angolo e questo ha scatenato la reazione sarcastica del suo avversario.

Il giovane tedesco dei Die Roten era entrato a partita in corso e nel tentativo di un doppio passo la palla gli è rimbalzata goffamente prima sull'interno del piede destro e poi sul tacco mancino in maniera accidentale. Il pallone si è perso in fallo laterale, ma Alexander Prass in diretta contesta ha reagito in maniera immediata con un applauso breve e un pollice alzato. Gesto di provocazione e segno di sfida che è rimbalzato sul web, diventando un contenuto virale.

Karl non si è lasciato provocare e ha archiviato rapidamente l'accaduto. Dopo un inizio di carriera professionistica folgorante, negli ultimi tempi il classe 2008 non è riuscito a brillare con la stessa frequenza: nelle ultime 7 partite di Bundesliga ha messo a referto soltanto un gol. Anche se nei 27 minuti giocati contro l'Hoffenheim ha mostrato anche diverse giocate di qualità, costringendo il portiere Baumann a una parata difficile con un tiro mirato all'angolo lontano. "Bisogna solo continuare a dare il massimo. Non si possono sempre fornire prestazioni perfette. Basta continuare a spingere a tavoletta in allenamento e in partita, e i risultati torneranno. Come sto? Sto rientrando bene nel ritmo. Ho 17 anni. Devo solo continuare così", le parole nel post-partita riguardo la sua forma attuale riprese da Sport1.