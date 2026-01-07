"Sogno il Real". Bufera su Karl, Freund: "Si è scusato, non voleva mancare di rispetto"

Dopo aver deliziato i tifosi nei primi mesi della stagione, sul 17enne Lennart Karl si è abbattuta una vera e propria tempesta. Il giovane talento del Bayern Monaco aveva infatti dichiarato a Sky Sport DE il suo sogno di vestire un giorno la maglia del Real Madrid: "Il Bayern è un club straordinario, è un sogno giocare qui. Ma un giorno voglio assolutamente andare al Real Madrid. È il mio club dei sogni, ma resti tra noi. Ovviamente il Bayern è qualcosa di speciale e qui mi diverto tantissimo".

Le parole, sebbene spontanee, hanno suscitato scalpore in Germania e soprattutto in Baviera, alimentando qualche polemica. Karl non ha lasciato che la vicenda condizionasse il suo rendimento: nel match amichevole contro il Lipsia, terminato 5-0 per i bavaresi, il giovane ha siglato una doppietta, confermando il suo talento sul campo.

Christoph Freund, direttore sportivo del Bayern, ha approfittato dell’occasione per chiarire la posizione del club: "Questo è proprio Lenny - ha detto sulla tv del club - parla come un ragazzino di 17 anni, è appassionato e a volte dice le cose in modo spontaneo. Ha subito capito che le sue parole potevano essere fraintese, si è scusato il giorno dopo e ci ha contattato per spiegare che non era assolutamente sua intenzione mancare di rispetto. Si sente perfettamente a suo agio qui al Bayern e sta vivendo al massimo questa esperienza. Da bambino si allenava guardando il Real Madrid, e quando gli è stato chiesto qual era il suo club dei sogni, ha risposto sinceramente".