Rodrygo felice per il Santos: "Risultato superiore alle aspettative. Neymar? Tra 6 mesi..."

Nonostante la gioia per il primo gol dopo nove mesi di astinenza, segnato ieri sera nella partita persa per 2-1 contro il Manchester City, Rodrygo non può essere pienamente soddisfatto e mantiene la concentrazione. L’attaccante brasiliano, 24 anni, sa che il momento del club è delicato: una serie di risultati deludenti ha generato preoccupazione e urge una pronta reazione per rialzare la barra.

Ciò non impedisce però di rivolgere un pensiero al suo club del cuore, il Santos. Rodrygo ha mostrato entusiasmo e affetto: "Almeno una buona notizia! Sono contento che Santos si sia salvato e abbia centrato la qualificazione per la Copa Sudamericana, con un risultato superiore alle aspettative. Tutti sanno che li seguo sempre da vicino, ma qui ho un problema importante da risolvere e devo concentrarmi sul Real".

Il brasiliano ha poi parlato di Neymar e del suo futuro al Santos, scegliendo prudenza: "Quello che è meglio per lui mi rende felice. Sa quanto gli voglio bene. Se resterà a Santos e sarà la scelta giusta per la sua carriera, ben venga. Se dovrà andare altrove, gli auguro sempre il meglio, perché tra sei mesi abbiamo un obiettivo da raggiungere". Chiaro riferimento al Mondiale, che i due amici sperano di giocare insieme.