Liverpool, Salah medita il tradimento? Potrebbe decidere di restare in Premier League

Il futuro di Mohamed Salah al Liverpool appare sempre più incerto dopo le dichiarazioni esplosive rilasciate lo scorso weekend, in cui l’attaccante egiziano ha criticato apertamente la gestione di Arne Slot. La tensione tra i due è emersa in maniera evidente, tanto che l’allenatore olandese ha deciso di lasciare Salah in Inghilterra per la sfida di Champions League contro l’Inter, vinta dai Reds per 1-0. Senza un chiarimento diretto e un eventuale gesto di scuse da parte del giocatore, appare difficile ipotizzare un riavvicinamento tra le parti.

Nonostante il rinnovo firmato lo scorso aprile, Salah potrebbe lasciare Anfield già nella sessione invernale di mercato, a patto di ricevere offerte concrete. Secondo Sky Sports UK, l’Arabia Saudita continua a monitorare la situazione con grande interesse, ma l’egiziano non esclude nemmeno un trasferimento all’interno della Premier League, dove spera di continuare a competere al massimo livello.

Salah ha espresso in passato il desiderio di continuare a dare il massimo in uno dei campionati più competitivi al mondo e, pur consapevole delle offerte provenienti dal Medio Oriente, preferirebbe rimanere in Inghilterra per non interrompere la sua esperienza nella massima serie inglese. La situazione rimane in bilico e il Liverpool dovrà valutare attentamente le possibili soluzioni, sia per salvaguardare l’equilibrio dello spogliatoio sia per gestire al meglio uno dei protagonisti più importanti della squadra.