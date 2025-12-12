Coppa Araba, Palestina eroica ma in semifinale va l'Arabia Saudita: decidono i supplementari

L’Arabia Saudita ha tremato a lungo prima di strappare il pass per le semifinali della Coppa Araba, al termine di un quarto di finale molto più complicato del previsto contro la Palestina. La squadra di Hervé Renard, superiore nel possesso e nel ritmo durante buona parte dell’incontro, aveva sbloccato la partita poco prima dell’ora di gioco: al 58’, Firas Al-Buraikan ha trasformato con freddezza un rigore, premiando l’attività costante di Salem Al-Dawsari e l’impatto di Kanno in mezzo al campo.

Ma la Palestina non ha ceduto. Sei minuti più tardi, Oday Dabbagh ha gelato gli avversari riportando il punteggio in parità con una conclusione precisa su assist di Ameed Sawafta (64’). Quel gol ha cambiato volto alla gara: la formazione di Ehab Abu Jazar ha iniziato a guadagnare campo, mentre l’Arabia Saudita ha vissuto un momento di smarrimento fino a quando l'arbitro ha conesso un nuovo rigore. Il VAR, però, ha ribaltato la decisione non ravvisando fallo su Majrashi.

Il match è rimasto apertissimo fino allo scadere dei tempi regolamentari, con occasioni potenziali da una parte e dall’altra. Solo nei supplementari la differenza di esperienza e profondità di rosa è emersa chiaramente: al 115’, Kanno ha firmato il 2-1 liberatorio, piegando definitivamente la resistenza palestinese e regalando a Renard una qualificazione molto sofferta. L’Arabia Saudita affronterà ora la vincente di Giordania-Iraq nella semifinale del 15 dicembre, con l’obiettivo dichiarato di proseguire la sua corsa al titolo.