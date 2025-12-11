Benzema: "Zidane CT della Francia? Lui vince in qualsiasi contesto, basta che lo voglia"

La Coppa del Mondo 2026 segnerà la fine dell’era Deschamps sulla panchina della Francia, indipendentemente dal risultato finale dei Bleus nella competizione che si svolgerà in Nord America. E già si parla del possibile successore: Zinedine Zidane sembra il favorito per prendere il timone della nazionale. Intervistato da L’Equipe, Karim Benzema ha espresso la sua opinione sul futuro dell’ex allenatore: "Non lo sappiamo… Non sappiamo cosa succederà. Se un giorno Zizou diventerà selezionatore della Francia, gli auguro il meglio. Lui vincerà, in qualsiasi contesto: club o nazionale. Dove vuole, vincerà. È così". Una stima che testimonia l’ammirazione profonda tra i due e lascia aperta la possibilità di future collaborazioni.

Sul fronte personale, Benzema ha parlato del proprio futuro, mentre circolano insistenti voci su un possibile ritorno all’Olympique Lione. Sotto contratto con l’Al-Ittihad fino a giugno 2026, il francese non esclude nulla, pur mantenendo un approccio misurato: "Non ho un club in mente. Ho due anni di calcio davanti e darò il massimo. È come se avessi vent’anni nella testa, gioco ancora ad altissimo livello e sono pronto a combattere per due anni".

Riguardo a un possibile ritorno a Lione, Benzema si mostra cauto: "È difficile dire 'Voglio tornare', perché ho lasciato un’immagine bellissima. Non si sa mai cosa può succedere. Non è paura, è che a volte è meglio lasciare le cose come stanno. Potrei aiutare il club in un altro modo… ma giocare? Non lo so".