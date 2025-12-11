Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Benzema: "Zidane CT della Francia? Lui vince in qualsiasi contesto, basta che lo voglia"

© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 23:42
Michele Pavese

La Coppa del Mondo 2026 segnerà la fine dell’era Deschamps sulla panchina della Francia, indipendentemente dal risultato finale dei Bleus nella competizione che si svolgerà in Nord America. E già si parla del possibile successore: Zinedine Zidane sembra il favorito per prendere il timone della nazionale. Intervistato da L’Equipe, Karim Benzema ha espresso la sua opinione sul futuro dell’ex allenatore: "Non lo sappiamo… Non sappiamo cosa succederà. Se un giorno Zizou diventerà selezionatore della Francia, gli auguro il meglio. Lui vincerà, in qualsiasi contesto: club o nazionale. Dove vuole, vincerà. È così". Una stima che testimonia l’ammirazione profonda tra i due e lascia aperta la possibilità di future collaborazioni.

Sul fronte personale, Benzema ha parlato del proprio futuro, mentre circolano insistenti voci su un possibile ritorno all’Olympique Lione. Sotto contratto con l’Al-Ittihad fino a giugno 2026, il francese non esclude nulla, pur mantenendo un approccio misurato: "Non ho un club in mente. Ho due anni di calcio davanti e darò il massimo. È come se avessi vent’anni nella testa, gioco ancora ad altissimo livello e sono pronto a combattere per due anni".

Riguardo a un possibile ritorno a Lione, Benzema si mostra cauto: "È difficile dire 'Voglio tornare', perché ho lasciato un’immagine bellissima. Non si sa mai cosa può succedere. Non è paura, è che a volte è meglio lasciare le cose come stanno. Potrei aiutare il club in un altro modo… ma giocare? Non lo so".

