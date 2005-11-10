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Fonseca da Lisbona: "Lo Sporting mi ha fatto cambiare idea? Certamente". I dettagli dell'accordo

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Yvonne Alessandro
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Yvonne Alessandro
ieri alle 22:42Calcio estero
03.11.2026 22:42Calcio estero
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L'ex allenatore del Milan è in procinto di essere annunciato come nuova guida dello Sporting: in questi istanti lo sbarco a Lisbona
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Paulo Fonseca è sbarcato a Lisbona. Messo piede in Portogallo per firmare con lo Sporting, l'allenatore portoghese che ha lasciato il Lione per succedere a Rui Borges ad Alvalade, è stato intercettato subito dai giornalisti all'aeroporto Humberto Delgado, mostrandosi felice per il ritorno in Portogallo e per l'arrivo nel club biancoverde.

Le prime dichiarazioni

"Avremo tempo di parlare più avanti. Domani o dopodomani, quando ne avrò l'opportunità, risponderò a tutte le domande", ha risposto l'ex tecnico del Milan ai giornalisti presenti, tra cui Sport Tv. "Se lo Sporting mi ha fatto cambiare idea riguardo a un ritorno in Portogallo? Certamente. Avremo tempo per parlare. Grazie", ha concluso, senza dilungarsi nelle dichiarazioni e senza rivelare se abbia parlato con Rui Borges.

I dettagli dell'accordo

Fonseca ha sistemato i dettagli finali dell'accordo di rescissione con il Lione nella giornata di oggi e dovrebbe ufficializzare l'addio nelle prossime ore. Il congedo dai gones, abbracciato dai suoi ormai giocatori, lo ha portato a scoppiare in lacrime al termine della vittoria per 2-0 sull'Angers in Ligue 1. Domani (mercoledì) sarà il primo giorno del portoghese come nuovo allenatore dello Sporting. Il presidente dei leões, Frederico Varandas, rientrerà in quella data dall'Inghilterra, ed è allora che verrà formalizzata la firma del contratto con il successore di Rui Borges. L'OL incasserà 5 milioni di euro per permettere all'ex Milan di firmare con lo Sporting fino al 2030, per uno stipendio di 3 milioni netti l'anno.

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