Il Bayern vuole dare un calcio alla crisi, il BVB per accorciare: il 21° turno in Bundesliga
Scontro al vertice in questa domenica di Bundesliga. Il Bayern Monaco capolista ospiterà l'Hoffenheim terzo in classifica nel tentativo di allungare sempre più in vetta alla graduatoria. Questo sabato invece toccherà al Borussia Dortmund cercare di accorciare le distanze sperando in un altro passo falso degli uomini di Kompany reduci da un punto nelle ultime due gare di campionato.
La 21a giornata
Venerdì 6 febbraio
Union Berlino-Eintracht Francoforte 1-1
Sabato 7 febbraio
Friburgo-Werder Brema
Heidenheim-Amburgo
Mainz-Augsburg
St. Pauli-Stoccarda
Wolfsburg-Borussia Dortmund
Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen
Domenica 8 febbraio
Colonia-Lipsia
Bayern Monaco-Hoffenheim
CLASSIFICA
Bayern Monaco 51
Borussia Dortmund 45
Hoffenheim 42
Stoccarda 39
Lipsia 36
Bayer Leverkusen 35
Eintracht Francoforte 28*
Friburgo 27
Union Berlino 25*
Colonia 23
Augsburg 22
Borussia Monchengladbach 21
Amburgo 19
Wolfsburg 19
Werder Brema 19
Mainz 18
St. Pauli 14
Heidenheim 13
*una partita in più
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.