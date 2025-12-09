Bayern Monaco-Sporting CP, formazioni ufficiali: ancora fiducia al 17enne Karl
TUTTO mercato WEB
Di seguito le formazioni ufficiali di Bayern Monaco-Sporting CP, valida per la sesta giornata della League Phase di Champions League. Assente per squalifica Luis Diaz, spicca la presenza dal 1' del 17enne Lennart Karl:
BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Olise, Karl, Gnabry; Kane. A disp. Ulreich, Urbig, Bischof, Davies, Goretzka, Guerreiro, Ito, Jackson, Kim, Mike. All. Kompany.
SPORTING CP (4-2-3-1): Silva; Fresneda, Diomande, Quaresma, Matheus Reis; Hjulmand, Simoes; Catamo, Araujo, Alisson Santos; Suarez. A disp. Joao Virginia, Diego Callai, Blopa, Felicissimo, Gonçalves, Inacio, Ioannidis, Kochorashvili, Mangas, Morita, Ribeiro, Vagiannidis. All. Borges.
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Raimondo De Magistris Tutto parte dalla decisione di Conte di restare a Napoli: Hojlund-David può diventare un'altra sliding doors pari a McTominay-Brescianini
Le più lette
3 Tutto parte dalla decisione di Conte di restare a Napoli: Hojlund-David può diventare un'altra sliding doors pari a McTominay-Brescianini
4 Juve, critiche a Yildiz e Locatelli. Capello riprende Spalletti: "Non serviva dirlo davanti ai media"
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile