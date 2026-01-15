Bayern, numeri da paura: sono 95 anni che in Europa non c'è una squadra che segna tanto

Vincent Kompany come Pep Guardiola. Col successo contro il Colonia, il Bayern Monaco ha eguagliato il record di punti in Bundesliga al termine del girone d'andata: 47, su 51 disponibili. Stesso score della stagione 2013/14 col tecnico catalano al timone.

Rispetto a dodici anni fa, però, troviamo una squadra di gran lunga più offensiva con 66 gol all'attivo (contro i 44 del 2013/14) e con una difesa che ha concesso un po' di più (13 reti, contro le 8 di 21 anni fa). Il dato sui gol segnati è il più impressionante di tutti, poiché prima di questa stagione il record dopo 17 partite era di 56 gol fatti, nella stagione 2021/22 con Julian Nagelsmann in panchina.

Se estendiamo il discorso alle big europee, dobbiamo andare indietro di 95 anni per trovare una squadra che ha segnato più di 66 reti in 17 partite, ossia l'Athletic Bilbao che nel 1930 arrivò a mettere a referto 72 reti. Il record assoluto appartiene però al Blackburn, che nel 1889/90 arrivò a segnarne 73 in 17 partite. Parliamo però dell'era pioneristica del calcio. Decisamente altri tempi. Se vi chiedeste qual è la squadra italiana più prolifica in questo lasso di tempo, la risposta è: il Milan della stagione 1950/51 con Lajos Czeizler in panchina e Gunnar Nordahl a segnare a raffica. I rossoneri ne segnarono 55.