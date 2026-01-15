Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Bayern, numeri da paura: sono 95 anni che in Europa non c'è una squadra che segna tanto

Bayern, numeri da paura: sono 95 anni che in Europa non c'è una squadra che segna tantoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 09:50Calcio estero
Gaetano Mocciaro

Vincent Kompany come Pep Guardiola. Col successo contro il Colonia, il Bayern Monaco ha eguagliato il record di punti in Bundesliga al termine del girone d'andata: 47, su 51 disponibili. Stesso score della stagione 2013/14 col tecnico catalano al timone.

Rispetto a dodici anni fa, però, troviamo una squadra di gran lunga più offensiva con 66 gol all'attivo (contro i 44 del 2013/14) e con una difesa che ha concesso un po' di più (13 reti, contro le 8 di 21 anni fa). Il dato sui gol segnati è il più impressionante di tutti, poiché prima di questa stagione il record dopo 17 partite era di 56 gol fatti, nella stagione 2021/22 con Julian Nagelsmann in panchina.

Se estendiamo il discorso alle big europee, dobbiamo andare indietro di 95 anni per trovare una squadra che ha segnato più di 66 reti in 17 partite, ossia l'Athletic Bilbao che nel 1930 arrivò a mettere a referto 72 reti. Il record assoluto appartiene però al Blackburn, che nel 1889/90 arrivò a segnarne 73 in 17 partite. Parliamo però dell'era pioneristica del calcio. Decisamente altri tempi. Se vi chiedeste qual è la squadra italiana più prolifica in questo lasso di tempo, la risposta è: il Milan della stagione 1950/51 con Lajos Czeizler in panchina e Gunnar Nordahl a segnare a raffica. I rossoneri ne segnarono 55.

Articoli correlati
"Un po' folle": il ds del Bayern scioccato dall'esonero di Xabi Alonso al Real Madrid... "Un po' folle": il ds del Bayern scioccato dall'esonero di Xabi Alonso al Real Madrid
Milan, nuovi contatti per Leon Goretzka: l'ingaggio del centrocampista è un problema... Milan, nuovi contatti per Leon Goretzka: l'ingaggio del centrocampista è un problema
Xabi Alonso, dal Real Madrid a un'altra big? Per la prossima stagione ci pensano... Xabi Alonso, dal Real Madrid a un'altra big? Per la prossima stagione ci pensano in tre
Altre notizie Calcio estero
Bayern, numeri da paura: sono 95 anni che in Europa non c'è una squadra che segna... Bayern, numeri da paura: sono 95 anni che in Europa non c'è una squadra che segna tanto
Stangata per Eto'o: il presidente della Federcalcio camerunese squalificato e multato... Stangata per Eto'o: il presidente della Federcalcio camerunese squalificato e multato
Da Del Bosque ad Arbeloa: i 15 allenatori nei 25 anni di Florentino. A giugno nuovo... Da Del Bosque ad Arbeloa: i 15 allenatori nei 25 anni di Florentino. A giugno nuovo cambio?
Il Porto elimina il Benfica dalla coppa e punzecchia Mourinho via social Il Porto elimina il Benfica dalla coppa e punzecchia Mourinho via social
"Ridicolo, spaventoso" "Debacle totale". La figuraccia del Real Madrid vista dalla... "Ridicolo, spaventoso" "Debacle totale". La figuraccia del Real Madrid vista dalla Spagna
Luis Muriel è dello Junior Barranquilla. L'attaccante chiude così un cerchio UfficialeLuis Muriel è dello Junior Barranquilla. L'attaccante chiude così un cerchio
Real Madrid eliminato dall'Albacete, Arbeloa: "Fallimento? Capisco chi lo definisce... Real Madrid eliminato dall'Albacete, Arbeloa: "Fallimento? Capisco chi lo definisce così"
Farioli elimina Mourinho dalla Coppa di Portogallo: 1-0 sul Benfica, Porto in semifinale... Farioli elimina Mourinho dalla Coppa di Portogallo: 1-0 sul Benfica, Porto in semifinale
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
Le più lette
1 Il Parma, l'importanza di Chivu, Cuesta e il sogno Mondiale: Mandela Keita si racconta
2 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 14 gennaio
3 50 milioni spesi in 24 ore per l'attacco. Roma, dopo Robinio Vaz ecco anche Malen
4 L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
5 Real Madrid eliminato dall'Albacete, Arbeloa: "Fallimento? Capisco chi lo definisce così"
Ora in radio
A Tutta C 09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Da Rudi Voller a Robinio Vaz: tutti gli affari (compreso un grande flop) tra Roma e OM
Immagine top news n.1 Pisa scatenato, Joao Pedro firma fino al 2027. Ci siamo anche per Loyola: i dettagli
Immagine top news n.2 Dumfries out, l'Inter non temporeggia: ritorno di fiamma per Perisic, la sua posizione
Immagine top news n.3 Luis Muriel è dello Junior Barranquilla. L'attaccante chiude così un cerchio
Immagine top news n.4 L'Inter ci mette un po', ma batte il Lecce ed è campione d'inverno. Chivu ringrazia Pio Esposito
Immagine top news n.5 Il muro del Parma (e di Rinaldi, al debutto) e la frustrazione del Napoli: Conte ha la pareggite
Immagine top news n.6 50 milioni spesi in 24 ore per l'attacco. Roma, dopo Robinio Vaz ecco anche Malen
Immagine top news n.7 L'Inter è campione d'inverno! Battuto 1-0 il Lecce a San Siro con gol di Pio Esposito
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Torino e l'inizio del riscatto dei colpi tanto criticati di Vagnati Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Napoli e Inter, è deciso: ritoccare ora e rivoluzionare in estate
Immagine news podcast n.2 Il Parma ha blindato il centravanti che sogna di diventare Lewandowski
Immagine news podcast n.3 I migliori tre acquisti la Fiorentina li ha fatti all'interno della propria rosa
Immagine news podcast n.4 Uno dei migliori acquisti dell'ultima estate: l'Inter ha un nuovo padrone in difesa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Faccini: "Roma, forse Gasperini ha voluto lanciare un altro messaggio"
Immagine news Serie A n.2 Di Michele: "Arena? Con Gasperini alla Roma può avere una crescita equilibrata"
Immagine news Altre Notizie n.3 Apolloni: "Roma, questo Arena ha qualità. Juve, tanti rivitalizzati"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 L'agente di Arena: "Forse è fin troppo maturo per l’età che ha, ma non mettetegli pressione"
Immagine news Serie A n.2 Juve, senti Danilo: "La squadra più importante della mia vita. Fosse per i miei figli..."
Immagine news Serie A n.3 Da Rudi Voller a Robinio Vaz: tutti gli affari (compreso un grande flop) tra Roma e OM
Immagine news Serie A n.4 Serie A, recuperi 16^ giornata LIVE: panchina per Pulisic, ci sono Leao e Nkunku dal1'
Immagine news Serie A n.5 Gasperini ha fretta di riportare Wesley a destra: ora la Roma cerca un terzino, spunta Seys
Immagine news Serie A n.6 Il Parma, l'importanza di Chivu, Cuesta e il sogno Mondiale: Mandela Keita si racconta
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari, le priorità del mercato: un attaccante e un vice Verreth. Vicino Cuni
Immagine news Serie B n.2 De Luca: "Grazie Modena per la fiducia. Il mio sogno è tornare in Serie A"
Immagine news Serie B n.3 Avellino, occhi sulla Serie A per il centrocampo: contatti con il Lecce per Alex Sala
Immagine news Serie B n.4 Padova sogna, il ds del Petrarca su Banzato: "Persona seria, nel rugby ha fatto molto"
Immagine news Serie B n.5 Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie B n.6 Mantova, Buso si presenta: "Dobbiamo trovare la carica dentro di noi. Salvezza possibile"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie C n.2 Ternana, Liverani sul mercato: "O si prendono giocatori che alzano il livello o restiamo così"
Immagine news Serie C n.3 Potenza, De Giorgio: "In Coppa abbiamo 2 risultati su 3, ma la sfida di ritorno sarà tosta"
Immagine news Serie C n.4 Miceli verso l'addio al Monopoli. Per il difensore pronto un contratto col Catania fino al 2027
Immagine news Serie C n.5 Catania, Di Gennaro: "Mi opero al crociato, ma mi rivedrete molto presto al Massimino"
Immagine news Serie C n.6 Il Foggia verso una nuova era. Casillo e De Vitto firmano il preliminare d'acquisto del club
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Como-Milan, i lariani non battono i rossoneri da oltre 40 anni
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Lecce, 25 anni di sole vittorie per i nerazzurri a San Siro
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Napoli-Parma, vietato sbagliare: Conte vuole tornare alla vittoria
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Perry: "La maglia della Juve è iconica, un onore essere qui. Obiettivi? Voglio vincere"
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus, rinforzo in mediana dagli Stati Uniti: Allison Perry ha firmato fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus, visite mediche per Allison Perry: la statunitense rinforzerà la rosa di Canzi
Immagine news Calcio femminile n.4 Sassuolo, finisce dopo sei mesi l'esperienza di Spugna in panchina: risolto il contratto
Immagine news Calcio femminile n.5 Ternana Women, Peruzzo: “Ambiente straordinario, ora serve una svolta nel girone di ritorno”
Immagine news Calcio femminile n.6 Como Women, Viesti rientra dal prestito all'Arezzo. E si trasferisce alla Res Roma
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Bello l’equilibrio, meno bello il nervosismo (causa VAR)