Due gol e tante emozioni al Metropolitano: Atletico e Brugge vanno al risposo sull'1-1

Tante emozioni al Metropolitano. Atletico Madrid e Brugge vanno al riposo sul punteggio di 1-1 dopo un bel primo tempo con tante occasioni e ribaltamenti di fronte. Dopo un quarto d’ora subito un giallo in area ospite con Giuliano Simeone che entra in area e va a terra al contatto con Mignolet.

Dopo un breve consulto con il VAR il direttore fa cenno di proseguire e il replay mostra come non ci sia contatto fra i due in area. Gli ospiti partono forte e cercano di creare pericoli alla porta di Oblak ma Vetlesen non è preciso e si salvano i Colchoneros. A sbloccarla son però i padroni di casa con un’azione in velocità di Sorloth che entra in area e supera Mignolet in diagonale. Il pareggio belga arriva al 35’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo con Ordonez abile a chiudere sul secondo palo e mettere alle spalle di Oblak sfruttando al meglio una sponda di Mechele.

Il Brugge preme sull’acceleratore e rischia di passare sessanta secondi più tardi con un cross dalla sinistra di Tsolis per Vetlesen che colpisce in tuffo di testa ma Oblak compie un grandissimo intervento salvando la sua porta. Tante occasioni da ambo le parti: prima del riposo è ancora Sorloth a calciare in porta da buona posizione ma il pallone termina alto sopra la traversa.