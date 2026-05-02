Con Pogba titolare il Monaco torna a vincere (2-1): Metz retrocesso in Ligue 2
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Il Monaco torna a vincere dopo tre partite e stende 2-1 il fanalino di coda Metz. La squadra di Pocognoli ha salutato il ritorno da titolare dell'ex Juventus Paul Pogba (58 minuti in campo per lui) condannando i rivali alla matematica retrocessione in Ligue 2.
Il risultato
Metz-Monaco 1-2
49' Deminguet (Me), 61' Balogun (MO), 90+1' Ansu Fati (MO)
Il programma completo
Nantes - Marsiglia 3-0
PSG - Lorient 2-2
Metz - Monaco 1-2
Nizza - Lens
Lille - Le Havre
Auxerre - Angers
Paris FC - Brest
Strasburgo - Tolosa
Lione - Rennes
Classifica
PSG 70*
Lens 63
Lione 57
Lilla 57
Rennes 56
Monaco 54*
Marsiglia 53*
Strasburgo 46
Lorient 42*
Tolosa 38
Brest 38
Paris FC 38
Angers 34
Le Havre 31
Nizza 30
Auxerre 25
Nantes 23*
Metz 16*
*una gara in più
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