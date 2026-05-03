Benfica su Marco Silva? Il tecnico: "Parlo solo del Fulham, a fine stagione si vedrà"

Il Benfica è caccia di un nuovo allenatore e, tra i nomi papabili, c'è anche quello di Marco Silva. Interpellato sulla questione, il tecnico del Fulham si è espresso così ieri ai microfoni di DAZN dopo il ko contro l'Arsenal: "In questo momento il mio futuro non è la cosa più importante. Il mio contratto è in scadenza, ci sono molte voci, ma il club è stato chiaro sul fatto che vuole tenermi per altri anni. Stanno cercando di fare in modo che ciò accada e, ora, l'attenzione è rivolta solo alle tre partite rimanenti.

La stagione è stata molto positiva, ancora una volta, nonostante molte difficoltà siamo riusciti a superarle e siamo in una posizione che potrebbe portarci in Europa. C'è molto da analizzare e valutare, dobbiamo sederci e capire com'è andata la stagione, cosa potrebbe riservarci il futuro e poi prendere delle decisioni".

Prosegue: "Benfica? Parlo solo del Fulham, sono orgoglioso di rappresentarli, sono già alla mia quinta stagione. Il club vuole tenerci e proseguire con il progetto, è logico, è normale che succeda. Per quanto riguarda il resto, a fine stagione prenderemo delle decisioni".