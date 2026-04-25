Fulham, il tecnico Silva: "Ci aspettiamo un impatto da Chukwueze in zona offensiva..."

Marco Silva, allenatore del Fulham, a pochi istanti dal fischio d'inizio del match contro l'Aston Villa a caccia di una conferma nello spot di Champions League, ha rilasciato delle dichiarazioni a TNT Sports: "Ogni volta che hai l'occasione di fare tre punti e non ci riesci, il tempo per recuperare si accorcia. Ora abbiamo una partita in casa contro una squadra che si esprime bene tra le mura amiche. Sono tre punti chiave per noi. Bisogna vincere le partite e questa è un'opportunità; per noi è una sfida fondamentale".

Ai Cottagers, distanti 4 punti dalla zona Europa, servirebbe un miracolo e una combinazione di risultati degli avversari a favore per sperare di partecipare ad illustre competizioni oltre confine. Mentre i giornalisti si sono soffermati sulla scelta di Raul Jimenez titolare al posto di Rodrigo Muniz: "Cerchiamo di dare soluzioni diverse alla squadra. Se non segni per un buon numero di minuti o di partite, diventa sempre difficile per il reparto avanzato. La pericolosità offensiva non è stata al livello abituale", ha detto Silva.

"Normalmente siamo una squadra che crea molto; speriamo che questo pomeriggio le cose vadano diversamente. E non solo per il cambio tra Raul e Rodrigo: ci aspettiamo un impatto anche da Samuel Chukwueze, diverso da quello di Iwobi, che resta comunque un giocatore chiave per il nostro modo di costruire e giocare", ha aggiunto il tecnico del Fulham, anche riguardo l'ex esterno offensivo del Milan (3 gol e 4 assist stagionali).

Infine, sulla possibilità di avere la meglio sul Villa: "Sì, a volte affronti squadre contro cui i piccoli dettagli ti remano contro. Il Villa ne è un ottimo esempio nelle ultime stagioni. È un'occasione per invertire la rotta. Dobbiamo entusiasmare i tifosi affinché giochino insieme a noi; spero che riusciremo a creare l'ambiente giusto al Craven Cottage per vincere la partita".