Betis, Altimira sacrificato per fare cassa? Per il centrocampista la richiesta è 20 milioni

Il mercato invernale del Betis è già in fermento, con la priorità assoluta di trovare un centravanti, ma anche con altre operazioni che dipenderanno da eventuali cessioni importanti. Tra i giocatori più richiesti della rosa c’è Sergi Altimira, centrocampista catalano di 24 anni che, nonostante non sia titolare fisso in campionato, ha attirato l’interesse di diversi club di Premier League e Bundesliga. Già in estate su di lui avevano puntato Eintracht Francoforte e Stoccarda, che non hanno dimenticato il giocatore.

Il Betis chiede circa 20 milioni di euro per Altimira, acquistato appena nel 2023 dal Getafe pagando la clausola di 2 milioni. In questa stagione, Altimira ha un ruolo più marginale: dopo un avvio da titolare, dalla quinta giornata ha accumulato meno di 200 minuti totali, con una sola presenza dal 1’, quella contro il Barcellona a La Cartuja, dove poi fu sostituito all’intervallo. Diversa invece la sua partecipazione nelle altre competizioni: in Coppa del Re ha giocato tutti e tre i turni, mentre in Europa League è stato titolare in 5 delle 6 giornate disputate finora.

Nonostante i pochi minuti in campionato, il centrocampista di Cardedeu mantiene un notevole appeal in Inghilterra e Germania. Se qualche club dovesse soddisfare le richieste economiche del Betis, un trasferimento nel mercato di gennaio appare possibile. Nel frattempo, il Betis ha già attivato la ricerca di un sostituto per Altimira, inserendo diversi centrocampisti nella propria agenda per eventuali rinforzi.