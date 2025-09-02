Ufficiale Betis, non solo Antony, l'ultimo giorno porta anche Amrabat in prestito dal Fenerbahce

È stato un ultimo giorno di mercato all'insegna dei grandi colpi quello vissuto a Siviglia dai tifosi del Real Betis. Dopo il grande ritorno in Andalusia di Antony, accolto come un vero e proprio Re dai tifosi biancoverdi, la squadra di Manuel Pellegrini si è regalata anche un bell'innesto a centrocampo, chiudendo in serata Sofyan Amrabat.

Il centrocampista della nazionale marocchina, che in Italia ha vestito le maglie di Hellas Verona e Fiorentina, è arrivato dal Fenerbahce in prestito fino a fine stagione. Questo l'annuncio: "Il Real Betis Balompié e il Fenerbahçe hanno raggiunto un accordo per il prestito del giocatore Sofyan Amrabat fino al termine della stagione.

Amrabat (Huizen, Olanda, 21/08/2006) ha iniziato la sua carriera professionistica all'FC Utrecht, dove è rimasto fino al 2017. Il centrocampista, che possiede la doppia nazionalità (marocchina e olandese), vanta una vasta esperienza in Europa con il Feyenoord, il Club Brugge, l'Hellas Verona, la Fiorentina, il Manchester United e il Fenerbahçe, la sua squadra di casa. Tra i successi della sua carriera figurano una FA Cup, un campionato belga, un campionato olandese e due Supercoppe olandesi. Amrabat è un titolare della nazionale marocchina , dove gioca attualmente e dove ha ottenuto il quarto posto nell'ultima Coppa del Mondo in Qatar".