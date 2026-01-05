Chi sarà il prossimo allenatore del Manchester United? Southgate in pole, c'è anche Maresca

Il Manchester United miete un'altra vittima in panchina. Dopo il deludente pareggio per 1-1 contro il Leeds, il club ha annunciato l’esonero di Ruben Amorim. Il tecnico portoghese aveva fatto scalpore dichiarando di essere venuto a Manchester per "gestire il club, non solo allenarlo", puntando apertamente il dito contro la dirigenza per il mercato. Le prestazioni altalenanti dei Red Devils e le tensioni interne hanno accelerato la decisione, con Darren Fletcher scelto come allenatore ad interim per la partita contro il Burnley di mercoledì.

Fletcher, ex centrocampista scozzese e bandiera dei Red Devils, conosce il club come pochi altri: arrivato nel settore giovanile a 11 anni, ha giocato quasi 350 partite con la maglia dello United, vincendo cinque Premier League e la Champions League 2008. Da quando ha lasciato il campo, ha allenato le squadre Under-16 e Under-18, ricoprendo anche il ruolo di direttore tecnico. Ora avrà l’opportunità di dimostrare se può essere l’uomo giusto anche per un incarico a lungo termine.

Nel frattempo, il club valuta anche altri profili per la panchina: Oliver Glasner, artefice della rinascita del Crystal Palace; il favorito Gareth Southgate, lodato per il lavoro con l’Inghilterra ma ancora da testare a livello di club; Enzo Maresca, da poco licenziato dal Chelsea; Laurent Blanc, senza squadra dopo l’esperienza in Arabia Saudita; Kieran McKenna, artefice della risalita dell’Ipswich in Premier League. Tutti nomi da tenere in considerazione.