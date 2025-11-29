Boateng racconta il passaggio al Barcellona: "Se Messi non avesse voluto, non sarei andato"

A due anni dal ritiro, Kevin-Prince Boateng non dimentica il suo breve ma intenso passaggio al Barcellona, avvenuto nel gennaio 2019. Il centrocampista ghanese, allora in prestito dal Sassuolo, ha raccontato come la sua firma sul club catalano fosse strettamente legata al consenso di Lionel Messi, allora vero leader dentro e fuori dal campo.

"Se Messi avesse detto di no, il trasferimento non sarebbe mai avvenuto", ha rivelato Boateng nel podcast Unscripted. Nonostante il via libera di presidenti, allenatori e direttori sportivi, l’accordo non si poteva formalizzare senza l’ok del fuoriclasse argentino: "Mi sono addormentato sperando che Messi approvasse la mia firma. Se avesse rifiutato, non sarei mai arrivato a Barcellona".

Il passaggio di Boateng al Barça fu breve: solo quattro presenze prima del ritorno in Italia, alla Fiorentina, e poi all'Hertha Berlino, dove concluse la carriera nel 2023. L’ex internazionale ghanese, che conquistò uno Scudetto con il Milan di Allegri, ha sottolineato quanto fosse centrale l’influenza di Messi nelle decisioni della società catalana, confermando che la sua voce pesava più di quella di dirigenti e allenatore.