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Turchia, clamoroso crollo del Rizespor nonostante super Borrelli. Vince il Besiktas

Michele Pavese
autore
Michele Pavese
Oggi alle 19:21Calcio estero
26.10.2026 19:21Calcio estero
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Un pomeriggio da protagonista per Gennaro Borrelli, ma dal finale amaro per il suo Rizespor. L'attaccante italiano, alla terza presenza in campionato e alla prima da titolare, ha trovato la sua prima gioia con la nuova maglia firmando una doppietta nel primo tempo contro il Trabzonspor. Le sue due reti sembravano aver indirizzato la sfida verso un successo prestigioso, ma nella ripresa è arrivata una rimonta incredibile degli ospiti.

Il centravanti classe 2000, di proprietà del Cagliari, aveva iniziato con poco spazio la sua avventura in Turchia, entrando soltanto nei finali contro Fenerbahce e Corum. Le prestazioni offerte nelle ultime settimane hanno però convinto il tecnico Recep Ucar a lanciarlo dal primo minuto e Borrelli ha risposto nel modo migliore, realizzando due gol nei primi 45 minuti e rubando la scena anche a Mohamed Salah, grande atteso del Trabzonspor. Il Rizespor è rientrato negli spogliatoi avanti 2-0, ma la ripresa ha cambiato completamente volto alla partita: gli ospiti hanno ribaltato il risultato portandosi sul 2-3 grazie alle reti di Kabasakal, Simsir e Franculino. I padroni di casa hanno trovato la forza di reagire con Laci per il momentaneo 3-3, ma nel finale è stato ancora Franculino a firmare il definitivo 3-4, completando la rimonta.

Successo invece per il Besiktas di Italiano, che supera 2-0 il Basaksehir. Dopo una prima parte equilibrata, i bianconeri hanno sbloccato la gara nella ripresa con il coreano Oh, prima del raddoppio firmato Olaitan. Il turno si chiuderà con il derby infuocato tra Galatasaray e Fenerbahce.

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